أرباح IBM: نمو بطيء وتوجيه ضعيف

أصدرت شركة IBM نتائجها المالية أمس، والتي بدت للوهلة الأولى قوية. تجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم توقعات السوق، وارتفع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا بشكل واضح. خلال التداولات الاعتيادية، انخفض سعر السهم، وفي تداولات ما بعد الإغلاق، تجاوز الانخفاض 7%.

يمثل هذا الربع الثالث على التوالي الذي ينتهي فيه مؤتمر الأرباح بخيبة أمل.

بلغت إيرادات الربع الماضي 16.33 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 9% على أساس سنوي، وتخطت بوضوح التوقعات التي بلغت حوالي 16.1 مليار دولار أمريكي.

يستحق قطاع البنية التحتية إشادة خاصة، حيث نما بنسبة تصل إلى 17%، مما يدل على مرونة قطاعات الأعمال التقليدية.

كان أداء قطاع الاستشارات أكثر تواضعًا، حيث بلغ النمو 3.3% فقط.

كما حققت الشركة توقعات هامش ربح تشغيلي بنسبة 58.7%، وارتفعت الأرباح المعدلة لكل سهم إلى 2.65 دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات.

ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة إلى 2.37 مليار دولار أمريكي، مسجلاً تحسناً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فما سبب هذا التراجع؟

أُصيب السوق بخيبة أمل كبيرة من معدل النمو في قطاعي البرمجيات والاستشارات، وهما قطاعان يعتبرهما المستثمرون مجالات طبيعية للتوسع وتحقيق هوامش ربح أعلى في السنوات القادمة.

إضافةً إلى ذلك، لُفت الانتباه إلى تغيير طفيف ولكنه جوهري في صياغة تعليق الإدارة.

وُصف نمو الإيرادات لهذا العام بأنه "لا يقل عن 5%" بدلاً من "أكثر من 5%" سابقاً.

فُسِّرت هذه الصياغة على أنها خفض فعلي للتوقعات، وزادت المخاوف من أن نمو الإيرادات قد لا يتسارع كما كان متوقعاً سابقاً.

وتحافظ معظم البنوك الاستثمارية على توصياتها عند مستويات إيجابية إلى حد ما. في الوقت نفسه، يُعرب المحللون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء ضعف معدل النمو في القطاعات الرئيسية.

لا تزال آي بي إم شركة تتمتع بأصول قوية، ومحفظة تقنية واسعة، وعلامة تجارية مميزة.

ومع ذلك، تواجه الشركة المُسنّة صعوبات متزايدة في تلبية متطلبات سوق اليوم شديد الديناميكية والتنافسية، حيث يتوقع المستثمرون تسارعًا ثابتًا في النمو، لا سيما في قطاعي البرمجيات والخدمات. وبدون دليل واضح على تسارع النمو المستدام في هذه القطاعات، قد لا يكون كل تجاوز لتوقعات التوقعات كافيًا لعكس الصورة السلبية المحيطة بالشركة.