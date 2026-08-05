معدل التوظيف في الولايات المتحدة وفقًا لبيانات ADP أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه 📈

التغير الفعلي في التوظيف وفقًا لبيانات ADP الأمريكية: 44 ألف (التوقعات 65 ألف، السابق 98 ألف، المعدل 95 ألف)

جاء تقرير الوظائف في القطاع الخاص الصادر عن ADP لشهر يوليو/تموز أقل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى أبطأ وتيرة لخلق الوظائف في الولايات المتحدة منذ فبراير/شباط، الذي شهد بداية الحرب في إيران.

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسبه المبكرة في التداول، متطلعًا إلى أعلى مستوى له في شهرين قرب 11560. ويتعزز ضعف الدولار بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الذي صرّح بأن الوقت قد حان للبدء برفع أسعار الفائدة تدريجيًا، لكنه لم يدعُ إلى زيادات حادة.

وكان كاشكاري أحد ثلاثة رؤساء محافظين أيدوا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير. ويأتي هذا التوقع المتساهل أقل من توقعات السوق المتشددة السابقة، وقد يُوحي بأن الاحتياطي الفيدرالي يُخاطر بالتخلف في تشديد السياسة النقدية.

المصدر: xStation5