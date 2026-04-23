أرباح قطاع الدفاع: ساب، سافران، لوكهيد مارتن

يختتم قطاع الصناعات الدفاعية موسم إعلان الأرباح تدريجياً. وسيهيمن على يوم الخميس بشكل رئيسي رواد هذا القطاع في أوروبا. في ظل بيئة تهديدات مستمرة وتصاعد النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، تتزايد التوقعات بشأن نتائج الشركات في هذا القطاع، ويصبح تحقيقها أكثر صعوبة.

سافران

إحدى أكبر الشركات في فئتها. تمتلك هذه المجموعة الفرنسية المتخصصة في صناعة الطيران، بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية، قطاعاً مدنياً كبيراً وسريع النمو.

تشير ردود فعل السوق إلى أن الشركة حققت ما توقعه المستثمرون تماماً، وأن النمو الملحوظ، إلى جانب خصائصه، كان مُسعّراً بالفعل.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.48 مليار يورو، متجاوزةً قليلاً توقعات السوق التي كانت تُقدر بنحو 8.3 مليار يورو.

كانت تفاصيل القطاعات متباينة.

حققت إيرادات قطاع "المعدات والدفاع" نمواً عضوياً بنسبة 13.5%، لتصل إلى 3.36 مليار يورو، مع ارتفاع مبيعات "معدات أصلية" بنسبة 15.3%.

ارتفعت إيرادات أنظمة الدفع بنسبة 33% لتصل إلى 4.5 مليار يورو، مع زيادة في المبيعات بنسبة 35%.

ونما شهد قطاع "تجهيزات الطائرات الداخلية" نموًا عضويًا بنسبة 9.2% (مع ملاحظة انخفاضه بالقيمة الاسمية) ليصل إلى 700 مليون يورو.

وأكدت الإدارة التزامها بتوقعاتها للسنة المالية 2026، متوقعةً تحقيق إيرادات في حدود 10 مليارات يورو، ودخل تشغيلي متكرر يتجاوز 6.1 مليار يورو، وتدفق نقدي حر لا يقل عن 4.4 مليار يورو.

كما أشارت الشركة إلى أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط، وسلطت الضوء على مبادراتها الأولية في المنطقة، مثل التعاون مع قطر في بناء نظام للدفاع الجوي.

يُظهر السهم تقلبات سعرية حادة ومتكررة. قد يُشير هذا إلى تحولات ديناميكية مماثلة في توقعات المستثمرين بشأن آفاق الشركة، مع العلم أنه بالنظر إلى بيئة السوق والوضع الجيوسياسي، يُرجّح أن يُؤثر عدم اليقين سلبًا على النمو.

شركة ساب السويدية (Saab AB)

حققت المجموعة السويدية أداءً قويًا للغاية خلال الربع الأخير، مع نمو ملحوظ وتحسينات تشغيلية في معظم المجالات. ومع ذلك، قد يُشير رد فعل السوق هنا أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من النمو كان مُتوقعًا بالفعل في سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، يُلقي انخفاض الطلبات بظلاله على النتائج القوية.

انخفضت الطلبات إلى 18.2 مليار كرونة سويدية، ما يُترجم إلى تراكم طلبات بقيمة 274 مليار كرونة سويدية.

ارتفعت إيرادات المبيعات إلى 19.2 مليار كرونة سويدية، مُسجلةً نموًا عضويًا بنسبة 23.6%.

وكانت المفاجأة الإيجابية الأبرز هي الأرباح التشغيلية، التي ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 1.92 مليار كرونة سويدية، ما رفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب إلى 10%.

وأشارت الإدارة إلى نمو قوي استثنائي في الطلب على أنظمة المراقبة والرصد. ارتفعت المبيعات في هذا القطاع بأكثر من 30%.

على الرسم البياني، تزامن إعلان الأرباح مع تجاوز مستويات رئيسية: المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم والحد الأدنى للقناة الصاعدة طويلة الأجل.

لوكهيد مارتن

كانت التوقعات عالية للشركة قبل إعلان الأرباح. فمع الزيادات الحالية والمتوقعة في الإنفاق الدفاعي، توقع المساهمون أن تبرر لوكهيد ارتفاع قيمتها السوقية بأكثر من 40% منذ بداية العام. لم يقتصر اهتمام المستثمرين على الإيرادات فحسب، بل شمل الربحية أيضاً، إذ لا تزال الشركة بحاجة إلى تضييق فجوة هامش الربح مقارنةً بمنافسيها.

بلغت توقعات الإيرادات حوالي 18.3 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد تبلغ حوالي 6.75 دولار أمريكي.

ومع ذلك، لم تحقق الشركة توقعات السوق.

بلغت إيرادات المبيعات 18.0 مليار دولار أمريكي فقط.

وبلغت ربحية السهم الواحد 6.44 دولار أمريكي.

وهذا يعني صافي دخل قدره 1.44 مليار دولار أمريكي وهامش ربح تشغيلي بنسبة 8.9%.

على مستوى القطاعات، يتركز خيبة الأمل في قطاعي إلكترونيات الطيران والصواريخ.

سجل قطاع إلكترونيات الطيران انخفاضًا سنويًا في المبيعات إلى 6.95 مليار دولار أمريكي. وعزت الشركة ذلك إلى خسائر بلغت 325 مليون دولار أمريكي، وإعادة تقييم عقود طائرات إف-16 المقاتلة التي كلفت 145 مليون دولار أمريكي. كما يُسبب برنامج طائرات سي-130 مشاكل أيضًا. وفي نهاية المطاف، انخفض الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 14%.

كان أداء قطاع الصواريخ أفضل، ولكن بالنظر إلى حجم الطلب من الحكومة الأمريكية وحلفائها، فإن النمو أقل بكثير من التوقعات. ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 8% فقط لتصل إلى 3.64 مليار دولار أمريكي. وظل هامش الربح ثابتًا عند 13.7%.

وسلطت الإدارة الضوء على إيرادات بقيمة 190 مليون دولار أمريكي متعلقة بتوسيع الطاقة الإنتاجية لصواريخ باك-3، وجاسم، ولراس، وبريسم. وتمثل هذه الأنواع من الذخائر حاليًا أحد أكثر النواقص حدةً لكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل.

تُعد الطائرات ذات الأجنحة الدوارة وأنظمة القيادة والسيطرة قطاعًا آخر شهد انخفاضًا ملحوظًا. انخفضت الإيرادات إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، وتراجع الربح التشغيلي بأكثر من 20%، وانخفض هامش الربح التشغيلي إلى 10.6% (مقارنةً بـ 12% سابقًا). ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ضعف حجم المبيعات، وإعادة الهيكلة الداخلية، وإعادة تقييم برامج طائرات CH-53K وSeahawk وBlack Hawk.

أما بالنسبة لقطاع الفضاء، فالوضع متباين. فقد ارتفعت الإيرادات إلى 3.42 مليار دولار أمريكي، لكن الربح التشغيلي وهوامش الربح انخفضا بنحو 30%. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض الربحية في المشاريع التجارية والمدنية التي شاركت فيها.

بعد توزيع أرباحها في أوائل مارس، فقدت الشركة زخمها وعكست اتجاهها، متراجعةً بنحو 20% عن أعلى مستوى محلي. ولم يستقر السعر بشكل واضح إلا عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200). من الناحية الفنية، لمنع المزيد من الانخفاضات، يجب أن يبقى السهم على الأقل ضمن نطاق التذبذب بين مستويي فيبوناتشي 68 و71؛ كما ينبغي على المشترين السعي لحماية المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200).