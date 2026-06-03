ارتفعت أسهم شركة Laser Photonics (LASE) بنسبة 170٪ تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن اختيار نظام Laser Shield المضاد للطائرات بدون طيار (LSAD) لبرنامج تقييم تكنولوجيا الدفاع التابع للحكومة الأمريكية. وأكدت الشركة أن ذلك لا يمثل إرساء عقد أو أمر شراء، بل مشاركة في عملية التقييم الفني. ويبدو الارتفاع الحالي في أسعار الأسهم مجرد مضاربة إلى حد كبير، حيث أن المشاركة في عملية التقييم الفني لا تضمن إبرام عقد دفاعي مستقبلي.

تم اختيار نظام LSAD من خلال نشاط هندسة المهام والتكامل (MEIA) Vulcan Call for Solutions وحصل على أعلى تصنيف في فئة Counter C5ISR-T ، والتي تغطي تقنيات القيادة والتحكم والاتصالات والأمن السيبراني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف.

وتتضمن المرحلة التالية المشاركة الفنية المباشرة مع المهندسين الحكوميين لتقييم فعالية النظام وقابلية التوسع وملاءمته للمتطلبات التشغيلية العسكرية.

قد تتقدم المشاريع التي تكمل هذه المرحلة بنجاح إلى برامج النماذج الأولية أو تتلقى تمويلًا لمزيد من الاختبار والتجريب.

صرح الرئيس التنفيذي واين توبولا أن الاختيار يؤكد مدى الاستعداد والأهمية التشغيلية لتكنولوجيا الطاقة الموجهة للشركة للتطبيقات العسكرية.

على الرغم من الارتفاع الحاد، لا تزال شركة Laser Photonics في مرحلة مبكرة جدًا من تسويق تقنياتها الدفاعية. في عام 2025، حققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 8.3 مليون دولار بينما سجلت خسارة صافية قدرها 17.5 مليون دولار. كان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ والطلب الصناعي، لكن الشركة لا تزال غير مربحة.

يمكن أن يستغرق تأمين عقود الدفاع في الولايات المتحدة سنوات، وعادة ما يتضمن مراحل متعددة من الاختبار والتحقق من الصحة وإصدار الشهادات. وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة Laser Photonics تحت ضغط تنظيمي من Nasdaq. في 22 مايو، تلقت الشركة إشعارًا بعدم الامتثال بسبب تأخر تقديم تقريرها ربع السنوي (النموذج 10-Q للربع الأول من عام 2026). لدى شركة Laser Photonics 60 يومًا لتقديم خطة المعالجة ويمكن أن يكون لديها حتى 16 نوفمبر 2026 لاستعادة الامتثال الكامل.

وفي الوقت نفسه، يستمر سوق الطائرات المضادة للطائرات بدون طيار في التوسع بسرعة حيث أصبحت الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة منتشرة بشكل متزايد في ساحات القتال الحديثة. تستثمر المزيد من الشركات في تقنيات الدفاع المعتمدة على الليزر. وتقوم شركة AeroVironment بتطوير نظام الليزر المضاد للطائرات بدون طيار Locust X3، في حين تعمل شركة Electro Optic Systems الأسترالية على توسيع قدرة إنتاج الليزر عالي الطاقة في سنغافورة.

الميزة الرئيسية لأسلحة الليزر هي تكلفتها المنخفضة لكل اشتباك مقارنة بالصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، مما يجعل أنظمة الطاقة الموجهة جذابة بشكل متزايد للعملاء العسكريين في جميع أنحاء العالم.

أسهم Laser Photonics (LASE.US، الإطار الزمني D1)

المصدر: xStation5