برودكوم تسبق إعلان الأرباح - التوقعات أهم من الأرباح

ستعلن شركة برودكوم عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026 بعد انتهاء جلسة تداول يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة نتائج تفوق التوقعات وأن ترفع توقعاتها المستقبلية. ومن المتوقع أن يكون هذا مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلب القوي على حلول شبكات الذكاء الاصطناعي والرقائق المصممة خصيصًا.

توقعات السوق للنتائج:

إيرادات تتجاوز 22 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم تتجاوز 2 دولار أمريكي

مع ذلك، لا يخلو الأمر من المتفائلين حتى بين أعرق المؤسسات.

تتوقع كل من جيفريز ومورغان ستانلي ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 29 مليار دولار أمريكي. لكن الأهم من النتائج الرئيسية هو الأرقام المحددة في القطاعات الرئيسية (الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي) والتوقعات المستقبلية.

قد تصل الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى حوالي 17 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو قطاع الشبكات، ونشر محولات جديدة، وزيادة الحصة السوقية في مجال البصريات.

ومن العوامل الرئيسية في هذا الصدد طلبية شركة أنثروبيك البالغة 10 مليارات دولار أمريكي، والتي تم تحويلها من توريد رفوف خوادم كاملة إلى توريد رقائق فقط. نتيجةً لذلك، قد تتراوح إيرادات هذا العقد بين 2.0 و2.5 مليار دولار أمريكي.

في الوقت نفسه، يشير بنك مورغان ستانلي إلى أنه يتوقع تأجيل الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي إلى عام 2027، لكنه يعتبر ذلك مسألة توقيت وليس خسارة في الطلبات. ويعتقد محللو البنك أن الطاقة الإنتاجية تُعاد توجيهها إلى عملاء آخرين لوحدات معالجة البيانات.

قد لا يكون العنصر الأهم في بيان الأرباح هو نتائج الربع الحالي بحد ذاتها، بل تعليقات الإدارة بشأن عام 2027.

تشهد شركات أشباه الموصلات حاليًا موجة نمو نادرة في الأسواق المتقدمة. ويعود ذلك إلى الإنفاق الرأسمالي الضخم من قِبل ما يُسمى بمزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة والكيانات التي تُطوّر حلول الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، تُعدّ الرافعة التشغيلية هائلة، بينما تبقى موثوقية التوقعات الحالية محدودة. وستكون تصريحات الشركات حول وتيرة النمو المستقبلية حاسمة بالنسبة للسوق من حيث التقييمات المستقبلية.

وبذلك، قد تتجاوز إيرادات برودكوم من رقائق الذكاء الاصطناعي 120 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات الإدارة السابقة التي تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات برودكوم من رقائق الذكاء الاصطناعي 120 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات الإدارة السابقة التي تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي. مع ذلك، يشير المحللون إلى أن المناقشات الأخيرة في سلسلة التوريد الآسيوية كانت أقل تفاؤلاً من المتوقع، مما يحد من إمكانية إجراء تعديلات إيجابية.

لا تزال بعض البنوك الاستثمارية ترى مجالاً لمزيد من التحسينات في التوجيهات مع توسع برامج ASIC.

ومن المواضيع الأخرى، خطر المنافسة من MediaTek في سلسلة توريد وحدات معالجة TPU الخاصة بجوجل. وتعتقد مورغان ستانلي أن هذا التهديد قابل للإدارة، وتقدر أن حوالي 15% من محتوى وحدات معالجة TPU قد يكون معرضًا للخطر.

ويرى المحللون أن Broadcom يجب أن تحتفظ بمعظم أعمالها، إذ يصعب استبدال مورد حالي بهذا الحجم. وقد يصبح هذا موضوعًا مهمًا إذا قررت الإدارة معالجته.

AVGO.US (D1)

من الناحية الفنية، وقبل الإعلان عن الأرباح، استقر سعر السهم عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8%، المستمد من حركة السعر بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026. إذا استمر السيناريو الصعودي، فقد يكون الهدف الصعودي المحتمل للمشترين حوالي 600 دولار أمريكي، حيث تتداخل امتدادات فيبوناتشي (423.6%) من عام 2025 مع امتداد جديد من عام 2026. وقد تأتي المقاومة المحتملة أيضًا من قناة الاتجاه (الموضحة باللون الأحمر). في حال حدوث تصحيح، سيكون مستوى الدعم الأول والهدف الهبوطي للبائعين حوالي 430 دولارًا أمريكيًا. المصدر: xStation5.