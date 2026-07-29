أرباح «الدار» النصفية تقفز 18% إلى 4.9 مليار درهم

ارتفعت أرباح شركة الدار العقارية في النصف الأول بنسبة 18% على أساس سنوي لتبلغ 4.9 مليار درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة وارتفعت ربحية السهم بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 0.53 درهم خلال النصف الأول من العام.

الجدير بالذكر أنه سجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 12.1 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يعكس نهجاً متوازناً في إطلاق المشاريع الجديدة في دولة الإمارات استجابةً لظروف السوق، مع طرح ثلاثة مشاريع ناجحة في الدولة خلال الربع الثاني.

هذا وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية يونيو، منها 59.9 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، مما يتيح رؤية واضحة للإيرادات التي ستُسجَّل خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة كما استقطبت مشاريع الدار في دولة الإمارات إقبالاً متواصلاً من العملاء الدوليين، إذ بلغت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين الأجانب 7.6 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة.

وعززت شركتا الدار الدوليتان، «سوديك» و«لندن سكوير»، مساهمتهما في مبيعات المجموعة، مع نمو مبيعاتهما خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 171% و236% على التوالي.

يشار أنه كشفت الدار في يوليو عن «مرسى السعديات»، لتطلق المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، تتولى الدار تطوير مشاريع بقيمة 60 مليار درهم منها، على أن تبدأ عمليات الإطلاق في النصف الثاني من العام. كما أعلنت المجموعة عن «ياس بوينت»، الوجهة البحرية متعددة الاستخدامات بقيمة 6 مليارات درهم في جزيرة ياس، وأطلقت أول مشاريعها السكنية ضمن الوجهة «ذا كانوبيز».

سجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، ومنها محفظة لوجستية في «كيزاد» ومباني «ذا لينك» في مدينة مصدر خلال الربع الثاني.

وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الدار للاستثمار إلى 56 مليار درهم. وبلغت قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ»، التي تدعم نمو الدخل مستقبلاً، 20 مليار درهم بعد إضافة خمسة مشاريع جديدة خلال الربع الثاني واكتمال منشأة لصالح شركة «إمارات سناك فودز».

في أبرز إعلانات مشاريع «التطوير والاحتفاظ» خلال الربع الثاني، أبرمت الدار ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي شراكة بقيمة 2.8 مليار درهم لتطوير 9,000 وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر، فيما استحوذت الدار في دبي على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في مدينة دبي للاستوديوهات.

وتواصل الدار الاستثمار في قطاع التعليم عبر خطط لإنشاء مدرسة بريطانية في مشروع «الغدير غاردنز» الجديد، ونقل مدرسة كرانلي أبوظبي إلى منشأة حديثة متكاملة المرافق في جزيرة السعديات في حين أغلقت الدار في إبريل تسهيلاً ائتمانياً مجمعاً متجدداً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم. وعززت هذه الخطوة مركز سيولة المجموعة، الذي بلغ 37.1 مليار درهم، شاملةً 16.8 مليار درهم من السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة، و20.3 مليار درهم من التسهيلات المصرفية المؤكدة وغير المسحوبة.