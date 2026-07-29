سابك تقلص خسائرها إلى 820 مليون ريال في النصف الأول 2026

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاضًا ملحوظًا في خسائرها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 820 مليون ريال، مقارنة بخسائر وصلت إلى 5.28 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. ورغم هذا التحسن الكبير على أساس سنوي، تكبدت الشركة خسائر بقيمة 833 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات وسلاسل الإمداد العالمية.

عوامل ساهمت في تقليص الخسائر

أرجعت سابك تحسن نتائجها المالية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 4.06 مليار ريال، بعد أن كانت الشركة قد سجلت في العام الماضي مخصصات كبيرة وانخفاضًا في قيمة الأصول المرتبطة بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.

كما استفادت الشركة من عدم تكرار تكاليف إعادة الهيكلة التي بلغت 1.07 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تحسن نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 810 ملايين ريال، نتيجة عدم تسجيل خسائر استثنائية مرتبطة باستثمارات أوروبية كما حدث في العام السابق.

الإيرادات تتراجع رغم ارتفاع أسعار البيع

على الرغم من تحسن الخسائر، انخفضت إيرادات سابك إلى 50.96 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 59.49 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات جاء نتيجة انخفاض الكميات المبيعة بسبب استمرار تحديات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلا أن ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات ساهم في الحد من تأثير هذا الانخفاض.

كما أدى تراجع الإيرادات إلى انخفاض إجمالي الربح بنحو 1.79 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع مؤشرات الأداء في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية انخفاض الدخل المعدل قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 3.38 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 4.15 مليار ريال في الربع الأول، فيما تراجع هامش الربحية إلى 13.6% مقارنة بـ 15.9% في الربع السابق.

كما انخفض صافي الدخل المعدل من العمليات إلى 410 ملايين ريال مقابل 1.45 مليار ريال في الربع الأول، بينما تحولت العمليات المستمرة من صافي ربح معدل قدره 820 مليون ريال إلى صافي خسارة معدلة بلغت 380 مليون ريال خلال الربع الثاني.

وفي المقابل، تراجعت حقوق المساهمين إلى 123.53 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 153.88 مليار ريال قبل عام.

وتواصل سابك الإفصاح عن نتائج أعمالها في أوروبا وبعض أنشطة اللدائن الهندسية كـعمليات غير مستمرة، تماشيًا مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، في إطار إعادة هيكلة بعض أصولها وتحسين كفاءة أعمالها على المدى الطويل.