أرباح ميتا القادمة: هل سيحظى التحول في الذكاء الاصطناعي بقبول جيد في السوق؟ 🔎

ستنشر شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) اليوم تقرير أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2025. وقد شهد السهم ارتفاعًا قويًا على مدار أسبوعين تجاوز 6%، على الرغم من استقرار تداولاته اليوم. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 27.41%، ومنذ أدنى مستوياتها في أوائل أبريل، ارتفعت بنسبة 54.80%.

لا يزال قطاع الإعلانات في الشركة المحرك الرئيسي للنمو. ويتوقع السوق زيادات بنسبة تفوق 10% في كل من حجم المبيعات والإيرادات. وتشير توقعات فاكت سيت وبلومبرج إلى إيرادات ربع سنوية بقيمة 49.5 مليار دولار. كما سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا للنفقات الرأسمالية. وعادةً ما تقدم ميتا إرشادات محدثة للنفقات الرأسمالية في الربع الثالث، وهذه المرة، يتوقع السوق ارتفاعًا في الإنفاق بنسبة تقارب 40% العام المقبل، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

التوقعات المالية الرئيسية

الإيرادات (الربع الثالث): 49.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي - وهو أسرع معدل نمو هذا العام.

ربحية السهم: 6.72 دولار أمريكي، بزيادة 11% على أساس سنوي.

عدد مرات ظهور الإعلانات: زيادة 10.8%؛ متوسط ​​سعر الإعلان: زيادة 10.5%.

هامش الربح التشغيلي: يُقدر بنحو 39%.

الإنفاق الرأسمالي لعام 2025: حوالي 69 مليار دولار أمريكي، مع توقعات محتملة تتراوح بين 97 و103 مليارات دولار أمريكي لعام 2026.

عدد المستخدمين النشطين يوميًا عبر منظومة ميتا: 3.48 مليار.

استثمارات الذكاء الاصطناعي قيد التدقيق

يُحدث تحوّل ميتا المستمر نحو الذكاء الاصطناعي تأثيرًا متزايدًا على ميزانيتها العمومية. يُبرز حجم الإنفاق الرأسمالي لهذا العام، والذي بلغ حوالي 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل خاص يتراوح بين 27 و30 مليار دولار من بلو آول كابيتال وبيمكو، حجم طموحات الشركة. ستدعم هذه الأموال توسعة مراكز بيانات هايبريون ومشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل. على عكس مايكروسوفت أو أمازون، تُطوّر ميتا قدرات حوسبة حصرية لنظامها البيئي الخاص، مما يجعل هذه الاستثمارات استراتيجية، ولكنها أيضًا أكثر خطورة في حال تباطؤ نمو إيرادات الإعلانات.

ما يراقبه السوق

يتقبل المستثمرون حاليًا ارتفاع النفقات الرأسمالية، معتبرين أنها مبررة بالفوائد المحتملة لزيادة تفاعل المستخدمين وكفاءة الإعلانات. ومع ذلك، قد تُشكّل توقعات عام 2026 اختبارًا لهذا التفاؤل. يتوقع المحللون إنفاقًا رأسماليًا يبلغ حوالي 72 مليار دولار أمريكي لعام 2025، وربما أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لعام 2026.

التوقعات

من المرجح أن تؤكد نتائج ميتا قوة التدفق النقدي المدفوع بالإعلانات، إلا أن التوازن بين الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي ونمو الأرباح سيحدد رد فعل السوق. إذا أشارت الشركة إلى إنفاق مفرط لعام 2026 أو أظهرت بوادر تباطؤ في الإعلانات، فقد تصحح أسهمها بعد المكاسب الأخيرة. في المقابل، قد يعزز التقدم في مبادرات الذكاء الاصطناعي أو زيادة تفاعل المستخدمين مكانة ميتا في السوق ويبرر تقييمها المرتفع.