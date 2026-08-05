حققت شركة التجارة الإلكترونية نتائج أرباح استثنائية، وهو ما انعكس على تقييمات أسهمها. وتشير تداولات ما قبل افتتاح السوق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة تقارب 20%.

كانت التوقعات عالية نظرًا لنمو الشركة المتوقع. ومع ذلك، وبفضل ما وصفه الرئيس التنفيذي بـ"الربع الاستثنائي"، تجاوزت الشركة جميع مؤشرات الربحية والنمو الرئيسية بشكل واضح.

الإيرادات: 3.58 مليار دولار (المتوقع: حوالي 3.45 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوي)

ربحية السهم المعدلة: 0.42 دولار (المتوقع: حوالي 0.40 دولار، بزيادة 48% على أساس سنوي)

ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) أعلى بكثير عند 1.16 دولار، لكنها تتضمن جزءًا كبيرًا متعلقًا باستثمارات الشركة الرأسمالية، ولا تعكس بدقة وتيرة نمو أعمالها الأساسية.

ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 654 مليون دولار، بزيادة 55% على أساس سنوي. وهذا يعني هامش تدفق نقدي حر بنسبة 18%.

مع ذلك، تُظهر مؤشرات القطاع والشركة على وجه الخصوص الحجم الحقيقي للنمو وجودته.

بلغت قيمة البضائع الإجمالية المباعة على المنصة 115.6 مليار دولار أمريكي، ما يُمثل نموًا سنويًا بنسبة 32%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تُقدر بنحو 111 مليار دولار أمريكي.

وبلغت الإيرادات الشهرية المتكررة 221 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي.

وارتفعت نسبة استخدام نظام الدفع من Shopify ، أحد محركات تحقيق الدخل الرئيسية، من 64% إلى 68%.

باختصار، لا تُحقق الشركة معدل نمو سريعًا وانضباطًا في التكاليف فحسب، بل تُشير أيضًا إلى أن نموذج أعمالها ينضج ويتعزز بوتيرة أسرع مما توقعه المساهمون.

هل النتائج مثالية؟

لا. قد تتأثر معنويات المستثمرين سلبًا بانخفاض هامش الربح الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة، وانخفاض هامش الربح في قطاع الاشتراكات من 81.6% إلى 79.7%.

يعود الانخفاض الأول إلى النمو الأسرع في قطاع حلول التجار، الذي يتميز بهامش ربح أقل، مما يُفاقم من اختلال هوامش الربح رغم ارتفاع الأرباح.

في الوقت نفسه، يتعرض هامش ربح قطاع الاشتراكات لضغوط من تكاليف حلول الذكاء الاصطناعي، التي يُقال إنها ارتفعت إلى 37 مليون دولار.

التوجيهات

بالنسبة للشركات ذات الرافعة التشغيلية العالية والنمو المتسارع، تُعد التوجيهات بالغة الأهمية. تُظهر الإدارة ثقتها برفع توقعاتها للربع الثالث:

من المتوقع أن يبقى نمو الإيرادات على أساس سنوي في حدود 30%.

من المتوقع أن يرتفع هامش التدفق النقدي الحر إلى ما يزيد عن 20%.

يمثل هذا تحسنًا ملحوظًا في التوقعات. قبل الإعلان عن الأرباح، كانت السوق تُقدّر نمو الإيرادات بنحو 24% إلى 26%.

التحليل الفني لـ Shopify (D1)

شهدت قيمة الشركة انخفاضًا حادًا هذا العام، حيث تراجعت بنسبة تقارب 50% في إحدى المراحل. ورغم استعادة بعض الخسائر، إلا أن الإشارة الهبوطية القوية من المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 و200 قد تؤثر سلبًا على قيمتها. المصدر: xStation5