حصاد الأسواق (05.08.2026)

أعلنت إيران أن اتفاقها مع عُمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد يتأخر طالما استمرت التهديدات الأمريكية. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إعلان يوم الأربعاء. ولا تزال الأسواق تتوقع التوصل إلى اتفاق مؤقت على الأقل.

في غضون ذلك، صرّح دونالد ترامب بأن المفاوضات تسير على نحو جيد، وأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه قريبًا. وفي الوقت نفسه، حذّر إيران من رد عسكري قوي في حال فشل المحادثات.

ووفقًا للتقارير، فإن الولايات المتحدة وإيران وعُمان على وشك التوصل إلى اتفاق لمدة 60 يومًا يشمل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وإعادة العمل بوقف إطلاق النار. وستحصل إيران بموجبه على سيطرة أكبر على الملاحة البحرية مما كانت عليه قبل النزاع، بينما ستتولى عُمان دورًا عملياتيًا.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي لم يُكشف عن هويته، يسعى دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران "بأي ثمن". ويُشير هذا التصريح إلى مخاوف من أن واشنطن قد تكون مستعدة لقبول شروط مواتية لطهران من أجل إنهاء النزاع سريعًا.

تواصل أسعار النفط انخفاضها، حيث تراجع سعر النفط بنسبة 0.10% اليوم إلى 78.30 دولارًا للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.30% إلى 74.90 دولارًا للبرميل. كما ساهم انخفاض مخاطر انقطاع إمدادات الطاقة في تقليل توقعات التضخم على المدى القريب. مع ذلك، تبقى الأسعار عرضة للتأخيرات المحتملة أو تجدد التوترات.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.90% إلى 4190 دولارًا للأونصة، إذ ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف المخاوف من التضخم وتقليل التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي تحسن آفاق سوق الطاقة إلى انخفاض عوائد السندات وضعف الدولار الأمريكي، مما يدعم المعادن النفيسة.

ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا، مما ضغط على الدولار النيوزيلندي. مع ذلك، كانت بقية بنود التقرير أقل سلبية، حيث زاد التوظيف بنسبة طفيفة فاقت التوقعات. وبشكل عام، تشير البيانات إلى تزايد الركود في سوق العمل، وهو ما قد يساعد في تخفيف مخاوف بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن التضخم.

أقرّ بنك اليابان رفع سعر الفائدة في يونيو/حزيران إلى 1.0% بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد. وخلص صناع السياسة النقدية إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم تفوق الأثر السلبي للصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي. وقد دعمت هذا القرار قوة نمو الأجور، وارتفاع توقعات التضخم، وسرعة انعكاس ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد. كما أكد بنك اليابان مجدداً خطته لوقف أي تخفيضات إضافية في مشتريات سندات الحكومة اليابانية اعتباراً من أبريل/نيسان 2027.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تكون أكثر تقييداً. وأضاف أن الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تساهم في الضغوط التضخمية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين، الصادر عن RatingDog ، إلى 50.4 في يوليو/تموز من 54.1، وهو أقل بكثير من توقعات السوق.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا إلى 53.6 في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر. وعادت الطلبات الجديدة إلى النمو، وزاد التوظيف، وتحسنت ثقة قطاع الأعمال.

وتجاوزت شركة AMD توقعات المحللين فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات والأرباح التشغيلية. جاءت توقعات إيرادات الربع الثالث أعلى من التوقعات، مما يشير إلى استمرار زخم الطلب القوي. مع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لإرضاء المستثمرين، وانخفض سعر السهم بنسبة 8.80% في التداولات المسائية.