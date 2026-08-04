حققت شركة سبيس إكس نتائج قوية للربع الثاني من عام 2026، متجاوزةً توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ في كلٍ من الإيرادات والربحية التشغيلية. وظل قطاع الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو الشركة، حيث تضاعفت إيراداته ثلاث مرات تقريبًا على أساس سنوي، بينما واصلت خدمة ستارلينك توسيع قاعدة مشتركيها بوتيرة متسارعة. وتُحقق سبيس إكس نجاحًا متزايدًا في تنويع مصادر إيراداتها، وتقليص خسائرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها في أسواق الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات.

من جهة أخرى، لا يزال تقييم الشركة مرتفعًا للغاية. فمع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، وإيرادات سنوية تقارب 40 مليار دولار، واستمرار الشركة في تسجيل خسائر للسهم الواحد، يُقيّم المستثمرون فعليًا سنوات من النمو المتسارع مع هامش ضئيل جدًا لأي أخطاء تنفيذية. وحتى حجم أعمال الشركة المتراكمة البالغ 47.5 مليار دولار، على الرغم من انكشافها الكبير على العقود الحكومية، لا يُعدّ مثيرًا للإعجاب نسبيًا. للمقارنة، تتجاوز قيمة الطلبات المتراكمة لشركة لوكهيد مارتن 230 مليار دولار، في حين أن قيمة شركة سبيس إكس أكبر بعدة مرات من القيمة السوقية المجمعة لأكبر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية.

أبرز ما جاء في تقريرأرباح سبيس إكس:

ارتفعت الإيرادات إلى 7.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 6.82 مليار دولار، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 92%.

وبلغت ربحية السهم المعدلة -0.09 دولار، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى -0.29 دولار.

وقفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 191% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 2.0 مليار دولار.

وانخفض صافي الخسارة إلى 541 مليون دولار، وهو أداء أفضل بكثير مما توقعه المحللون، مما يؤكد استمرار تحسن الربحية.

وانخفضت الخسارة التشغيلية لقطاع الذكاء الاصطناعي إلى 1.26 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 2.39 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في قطاع الأعمال الأسرع نموًا في الشركة.

وظل الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 247% على أساس سنوي لتصل إلى 2.56 مليار دولار.

وحقق قطاع الاتصال، بما في ذلك ستارلينك، إيرادات بلغت 4.29 مليار دولار، بزيادة قدرها 66% على أساس سنوي، ليظل بذلك أكبر قطاعات الشركة من حيث الإيرادات.

حقق قطاع الفضاء إيرادات بلغت 962 مليون دولار، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 29%.

تضاعف عدد مشتركي ستارلينك ليصل إلى 12 مليون مشترك، على الرغم من انخفاض متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 66 دولاراً شهرياً، وهو ما يعكس على الأرجح التوسع المستمر في الأسواق الدولية ذات الأسعار المنخفضة.

ارتفعت قيمة الطلبات المتراكمة إلى 47.5 مليار دولار، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية.

أنهت سبيس إكس الربع برصيد نقدي واستثمارات بقيمة 100 مليار دولار، محافظةً على وضع مالي قوي.

بلغت النفقات الرأسمالية 18.4 مليار دولار، مما يعكس استمرار الاستثمار المكثف في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء.

شملت أبرز التطورات المؤسسية خلال الربع إصدار سندات ممتازة بقيمة 25 مليار دولار، والإعلان عن الاستحواذ على شركة كورسور مقابل 60 مليار دولار، ومبيعات خدمات سحابية متعاقد عليها بقيمة 14.1 مليار دولار، وعقود ستارشيلد متعددة السنوات مع الحكومة الأمريكية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.

أسهم شركة سبيس إكس (SPCX.US)، الرسم البياني اليومي الأول

إذا افتتح السهم غدًا بالقرب من مستوى تداوله بعد إغلاق السوق، فسيشير ذلك إلى سعر سهم يبلغ حوالي 116 دولارًا، أي أعلى بنحو 10% من أدنى مستوياته المسجلة في أواخر يوليو. ومع ذلك، حتى بعد الانتعاش الذي أعقب الإعلان عن الأرباح، لا تزال أسهم سبيس إكس أقل بأكثر من 50% من ذروتها بعد طرحها للاكتتاب العام.

المصدر: xStation5