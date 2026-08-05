أحسنت AMD في كل شيء... ولكن فقط في الصواب.

لم تكن هذه الأرقام التي كان السوق يتطلع إليها.

حققت AMD نموًا قويًا للغاية مرة أخرى، متجاوزةً توقعات المحللين بشأن كلٍ من الإيرادات وربحية السهم، مع تقديمها أيضًا توقعات أفضل من المتوقع للربع القادم. ومع ذلك، كان رد فعل المستثمرين الأولي سلبيًا بشكل واضح. ففي وقت كتابة هذا التقرير، وقبل دقائق قليلة من الساعة الحادية عشرة مساءً، انخفضت أسهم الشركة بنحو 7% في التداولات المسائية.

لا تكمن المشكلة في ضعف التقرير، فهو لم يكن كذلك. فقد حققت AMD إيرادات قياسية، ونما قطاع مراكز البيانات مرة أخرى بمعدل ثلاثي الأرقام، ولا تزال التوقعات للأشهر القادمة قوية. ومع ذلك، كان السوق يتطلع إلى أكثر من مجرد ربع سنوي قوي آخر.

بعد تقرير سابق قوي للغاية، وارتفاع حاد في سعر السهم، وتزايد التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، كان المستثمرون يتطلعون إلى مفاجأة إيجابية أكبر بكثير، لا سيما في قطاع مراكز البيانات، الذي أصبح المحرك الرئيسي لنمو الشركة. ولكن، تجاوزت الإيرادات وربحية السهم التوقعات بشكل طفيف فقط، ولم يُترجم الزخم القوي في مراكز البيانات إلى نتيجة قوية بما يكفي لإجبار السوق على رفع توقعاته مرة أخرى.

أنهت AMD الربع الثاني بإيرادات قياسية بلغت 11.54 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نموًا بنسبة 50% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 13% مقارنةً بالربع السابق. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.66 دولار أمريكي. تجاوز كلا الرقمين التوقعات، إلا أن حجم التجاوز كان محدودًا.

تجاوزت الإيرادات التوقعات بنحو 230 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز أرباح السهم الواحد التوقعات إلا بأربعة سنتات فقط. تبقى هذه الأرقام قوية للغاية، ولكن بالنظر إلى مكانة AMD الحالية، كان السوق يتوقع أداءً أفضل بكثير. كان المستثمرون يتطلعون إلى تقرير يرفع بشكل ملحوظ توقعات النمو المستقبلي، ويُظهر أن AMD تستحوذ على حصة أكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكما هو الحال دائمًا، كان قطاع مراكز البيانات هو الجزء الأهم في التقرير، حيث بلغت إيراداته حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي. يُمثل هذا القطاع الآن ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات AMD، مما يُبرز سرعة تغير مزيج أعمال الشركة.

وقد كان النمو مدفوعًا بالطلب القوي على معالجات خوادم EPYC ورقائق Instinct AI. تُحقق AMD نجاحًا متزايدًا في الاستفادة من الطلب المتنامي على قوة الحوسبة، بينما تُصبح مراكز البيانات الركيزة الأساسية لنموها. في هذا القطاع، يبحث المستثمرون عن إجابات حول قدرة AMD على تعزيز مكانتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة تدريجيًا مع Nvidia.

كان أداء مراكز البيانات مُبهرًا بلا شك، وتجاوز توقعات السوق. مع ذلك، لم يكن حجم المفاجأة الإيجابية كافيًا. كان المستثمرون يتطلعون إلى مؤشر أقوى على تسارع نمو إيرادات رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى اكتساب AMD لحصة سوقية أكبر.

كان هذا هو العنصر المفقود في التقرير.

لم تُحدث القطاعات المتبقية تغييرًا جوهريًا في الصورة العامة. بلغت إيرادات العملاء حوالي 3.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب على معالجات Ryzen. وحقق قطاع الألعاب إيرادات بلغت حوالي 779 مليون دولار، بانخفاض قدره 31% على أساس سنوي، بينما حقق قطاع الأنظمة المدمجة إيرادات بلغت حوالي 977 مليون دولار، ما يمثل نموًا بنسبة 19%.

كان أداء هذه القطاعات متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات أو أعلى منها بقليل. ولم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية إضافية من شأنها أن تعوض الأداء المتواضع نسبيًا على مستوى الشركة.

ولا تزال الربحية عاملًا مهمًا. فقد بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 56%، مقارنةً بنسبة 56.1% التي توقعها السوق. ورغم أن الفرق ضئيل، إلا أنه مع التوقعات العالية أصلًا، فإن أي خيبة أمل، مهما كانت طفيفة، قد يكون لها تأثير. وكان المستثمرون يأملون أن يُترجم النمو السريع في مبيعات مراكز البيانات إلى توسع ملحوظ في هامش الربح.

وبلغ الدخل التشغيلي المعدل حوالي 3.09 مليار دولار، وهو أعلى بقليل من التوقعات. وهذا لا يشير إلى وجود مشكلة في الربحية. الاستنتاج الأدق هو أن التقرير لم يُقدّم الإشارة الواضحة لتسارع هوامش الربح التي توقعها بعض المستثمرين مع استمرار نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

أما الجانب الإيجابي الأبرز فكان التوقعات للربع الثالث. تتوقع AMD إيرادات تُقارب 13 مليار دولار، مع احتمال زيادة قدرها 300 مليون دولار. يُمثل هذا المتوسط ​​نموًا سنويًا بنسبة 41% تقريبًا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات السابق البالغ 12.5 مليار دولار تقريبًا. كما تتوقع الشركة أن يبقى هامش الربح الإجمالي المُعدّل عند حوالي 56%.

يؤكد هذا التحسن في التوقعات استمرار قوة زخم الأعمال. وتستمر الإدارة في رؤية طلب قوي على معالجات EPYC ورقائق الذكاء الاصطناعي، بينما من المتوقع أن تظل مراكز البيانات المحرك الرئيسي للنمو في النصف الثاني من العام.

لذا، فإن ردة فعل السوق السلبية لا تنبع من مخاوف بشأن ضعف الأساسيات. المسألة أكثر تعقيدًا. تحتاج AMD الآن ليس فقط إلى النمو، بل إلى النمو بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق.

لا يُشكك تقرير اليوم في جدوى الاستثمار طويل الأجل. تضاعف أداء مركز البيانات أكثر من مرتين، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً، وجاءت توقعات الربع القادم أعلى من توقعات المحللين. لا تزال الأسس قوية، ويستمر موقع AMD في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في التحسن.

في الوقت نفسه، تُظهر النتائج أن التوقعات للشركة مرتفعة للغاية بالفعل. لا يتفاعل السوق مع حقيقة أن AMD تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي. يتطلع المستثمرون إلى تجاوزات هائلة، وتسارع واضح في مركز البيانات، واستمرار توسع هوامش الربح.

قدمت AMD أداءً جيداً في الربع الأخير، لكنها لم تقدم التقرير الذي يدفع السوق إلى رفع التوقعات مجدداً.

ولهذا السبب تحديداً، على الرغم من الإيرادات القياسية، ونمو مركز البيانات بنسبة ثلاثية الأرقام، والتوقعات الأعلى، كان رد فعل المستثمرين الأولي سلبياً بشكل واضح.