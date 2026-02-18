أرباح شركة بالو ألتو: هل أصبحت خدمات الأمن رخيصة الآن؟

أعلنت شركة بالو ألتو، عملاق الأمن السيبراني ومقرها كاليفورنيا، عن نتائجها بعد إغلاق جلسة تداول يوم الثلاثاء. كانت التوقعات عالية، وجاءت الأرقام أفضل مما توقعنا؛ ومع ذلك، انخفض سهم الشركة بأكثر من 6% في التداولات المسائية.

بلغ ربح السهم 1.03 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 0.94 دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 20% تقريبًا.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.6 مليار دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 2.58 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تزيد قليلاً عن 10%.

خلال مكالمة الأرباح، أشارت الشركة إلى نجاح مبادرة "المنصة"، التي تدمج حلولها الشاملة للأمن السيبراني في منصة موحدة، بالإضافة إلى سرعة استجابتها لاحتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على حلول الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن إتمام صفقة استحواذها الأهم، وهي شركة سايبر آرك الإسرائيلية. تهدف هذه الصفقة إلى توسيع نطاق خدماتها، بما في ذلك نظام فريد لحماية الهوية والتحقق منها.

فما سبب هذا الانخفاض؟ اضطرت الشركة إلى خفض توقعاتها لنمو ربحية السهم للسنة المالية 2026 من 3.8-3.9 دولار إلى 3.65-3.7 دولار، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات المعلنة البالغ 3.87 دولار. في المقابل، ارتفعت الإيرادات المتوقعة بشكل ملحوظ من حوالي 10.5 مليار دولار إلى 11.3 مليار دولار. تشير الشركة إلى نموها وتطورها، إلا أن اعتماد وتطوير ونشر أحدث حلولها أثبت أنه أكثر تكلفة من المتوقع. ونتيجة لذلك، ينبغي على المساهمين توقع انخفاض طفيف في الربحية رغم نمو الإيرادات.

لا يبدو أن المحللين في كبرى شركات الاستثمار قد فقدوا تفاؤلهم، إذ لا تزال مورغان ستانلي وبي تي آي جي ترىان إمكانات نمو كبيرة للشركة.

PANW.US (D1)

في ذروة التصحيح، انخفض السعر بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته. وقدّم مستوى فيبوناتشي 78.6% دعمًا قصير الأجل؛ إلا أنه من المرجح أن يعيد السعر اختبار مستوى 150 دولارًا بعد افتتاح السوق في 18 فبراير 2026. وسيكون الحفاظ على هذا المستوى أساسيًا لاستئناف الاتجاه الصعودي. ومن العوامل الهبوطية تقاطع المتوسطين المتحركين الأساسيين 100 و200؛ ولكن إذا تمكن السعر من العودة سريعًا نحو منطقة فيبوناتشي 50%، فقد يكون من الممكن حدوث حركة صعودية أخرى، على غرار ما حدث في أواخر عام 2022.

المصدر: xStation5