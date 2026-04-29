أرباح stc السعودية تفوق التوقعات بالربع الأول 2026

حققت شركة الاتصالات السعودية "STC" أرباحاً فصلية فاقت تقديرات المحللين في الربع الأول من 2026، في إشارة إلى استمرار متانة الأداء التشغيلي للشركة رغم الضغوط التنافسية في سوق الاتصالات، وفقاً لإفصاح .

الجدير بالذكر أنه بلغ صافي الربح نحو 3.7 مليار ريال، بنمو 1.3% عن الربع المماثل من العام الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين الذي جمعته "بلومبرغ" عند 3.27 مليار ريال. كما فاقت الإيرادات، البالغة 19.9 مليار ريال، التوقعات عند 19.7 مليار ريال، لتسجل أعلى إيرادات فصلية للشركة منذ عام 2003.

يشار أنه يعكس تجاوز توقعات الربحية قدرة الشركة على الحفاظ على هوامشها، مدعومة بنمو خدمات البيانات والحلول الرقمية، إلى جانب استمرار مساهمة قطاعات الأعمال والشركات التابعة في دعم النتائج فعملاقة الاتصالات أرجعت نمو عوائدها إلى ارتفاع إيرادات وحدة العملاء، ووحدة النواقل والمشغلين، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة.

وتُعدُّ نتائج "STC" من المؤشرات المهمة لأداء قطاع الاتصالات السعودي، نظراً لثقل الشركة في السوق وموقعها ضمن أكبر الشركات المدرجة في “تداول”.

قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.7 مليار ريال عن الربع الأول 2026. ويُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة من أكبر ملاك الشركة، إذ يملك حصة تبلغ 62% من رأسمالها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد، إن النتائج تعكس قوة نموذج أعمال المجموعة، ونجاحها في الموازنة بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية لتعزيز نمو مستدام وتنافسية على المدى الطويل.

مضيفا أن المجموعة واصلت تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية الإقليمية عبر مشروع "Silklink" في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، وباستثمار يبلغ 3 مليارات ريال.

الوتيد أوضح أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية عابرة للحدود، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لربط سوريا إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إلى جانب مراكز بيانات ومحطات لكابلات الاتصالات البحرية، بما يعزز دور المجموعة في دعم الربط الرقمي الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

كما ارتفع صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بنحو 1.5 مرة، لتبلغ التدفقات النقدية الحرة 3.9 مليار ريال، مسجلة نمواً بنحو 5 مرات مقارنةً بالربع الأول من 2025 وحقق بنك stc، الذي تمتلك المجموعة حصة 85% فيه، نمواً في إيراداته بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الربع الأول، لتبلغ 397 مليون ريال.