أسعار النفط ترتفع مع ظهور مؤشرات على تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط، مدفوعةً بمؤشراتٍ على احتمال انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تحسن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

شهد سوق النفط مؤخرًا تقلباتٍ كبيرة، ناجمة عن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، وهما أيضًا أكبر مستهلكين للسلعة. وقد أثر تصاعد النزاع التجاري سلبًا على الطلب العالمي على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. ومع ذلك، ساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن استعداده للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، في ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 2%. وقفز عقد خام برنت بنسبة 1.8% ليصل إلى 63.80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.0%، متجاوزًا 60 دولارًا للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الوضع في الشرق الأوسط يستقر. واكتسبت زيارة الرئيس ترامب لإسرائيل أهميةً خاصة في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس. أعلن ترامب انتهاء القتال، ووعد بتنظيم قمة سلام في مصر تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة بشكل دائم. وقد خفف هذا التهدئة من حدة التوترات المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط من هذه المنطقة المهمة، والتي كانت تُسبب مؤخرًا اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية للطاقة.

المصدر: xStation5

على الرغم من التخفيف المؤقت للأسعار، لا يزال المستثمرون يقظين ويراقبون عن كثب تطورات الأحداث، سواءً على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في الشرق الأوسط. وسيلعب كلا العاملين دورًا رئيسيًا في تشكيل تحركات أسعار النفط المستقبلية وديناميكيات سوق الطاقة العالمي.