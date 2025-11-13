مشاكل جوجل الأوروبية

تجد شركة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، نفسها مجددًا في مرمى نيران الجهات التنظيمية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها ستبدأ تحقيقًا ضد ألفابت، للاشتباه في انتهاكها ما يسمى "قانون السوق الرقمية". وتُتهم الشركة بتفضيل منشورات تابعة لجهات مرتبطة بها تجاريًا في نتائج البحث. ويؤكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي من اللائحة هو حماية المنافسة وضمان عدم خسارة موزعي المحتوى الأصغر لإيراداتهم ظلمًا.

أمام الاتحاد الأوروبي مهلة 12 شهرًا لإتمام التحقيق. وقد تواجه جوجل خسارة تصل إلى 10% من إيرادات مبيعاتها العالمية، مما قد يعني غرامة محتملة تصل إلى عشرات المليارات من اليورو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول عقوبة كبيرة تُفرض على جوجل. ففي العام الماضي وحده، تلقت الشركة غرامات بلغ مجموعها 9.5 مليار يورو. وبلغت آخر غرامة، في سبتمبر، 3 مليارات يورو، وتتعلق بمحاباة جوجل غير العادلة لخدماتها التكنولوجية والإعلانية.

يتوقع المحللون أن يؤدي هذا إلى تدهور العلاقات بين الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية. وقد علق الرئيس ترامب على الغرامات السابقة، واصفًا إياها بـ"التمييزية". ولا شك أن تردد الإدارة الأمريكية الجديدة في الامتثال للقوانين المحلية من جانب الشركات الأمريكية سيعود للظهور إذا قرر الاتحاد أن ألفابت انتهكت القانون بالفعل وفرض العقوبات المناسبة.

في حالة فرض أقصى عقوبة، وبافتراض أن إيرادات مبيعات ألفابت العالمية السنوية تبلغ 400 مليار دولار، فقد تصل الغرامة إلى 34 مليار يورو.

في منتصف الجلسة، انخفض سهم ألفابت بنحو 2.5%.

GOOGL.US (H1)

المصدر: xStation5