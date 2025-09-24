اقرأ أكثر

أسعار النحاس ترتفع بسبب إغلاق المناجم! 📉

٧:٥٧ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بأكثر من 3%

ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد خلال جلسة اليوم، ويرتبط ذلك ارتباطًا مباشرًا بانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد العالمية لهذه السلعة.

 

ارتفع النحاس إلى أعلى مستوياته منذ مايو من العام الماضي، وهو الآن على بُعد 6% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق.

 

  • وقع حادث خطير في منجم غراسبرغ بلوك كيف في إندونيسيا، أحد أكبر المناجم في العالم، والذي شهد إنتاجًا محدودًا.

 

أثار هذا الحادث مخاوف المستثمرين بشأن توافر المعدن، لا سيما مع تزايد الطلب على النحاس في السنوات الأخيرة نتيجةً للتحول في مجال الطاقة وتطوير تقنيات قائمة على مصادر الطاقة المتجددة.

 

  • ويتفاقم الوضع أكثر بقرار إغلاق منجم في بيرو، ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم.

 

أدت القيود الحكومية والاحتجاجات الاجتماعية إلى الحد بشدة من التعدين في هذه المنطقة. ويؤدي تضافر هذه الأحداث إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق وارتفاع الأسعار، التي قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة في المستقبل القريب.

COPPER (D1)

 

المصدر: xStation

