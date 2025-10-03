أسهم Coinbase تتخطى منطقة مقاومة مهمة🔔

ظلت أسهم Coinbase في اتجاه تصاعدي قوي من أبريل إلى يوليو 2024. وقد أعقب ذلك تصحيح حاد وعميق تراجع عن ما يقرب من نصف الارتفاع السابق. ومع ذلك، توقف الانخفاض حول منطقة 300 دولار للسهم، مما يوفر الآن قاعدة محتملة لحركة صعودية متجددة. وقد أثبتت منطقة 300 دولار أهميتها، حيث تميزت بردود فعل سعرية سابقة متعددة بالإضافة إلى تصحيح فيبوناتشي 50٪ المرسوم عبر الارتفاع الكامل الذي بدأ في أبريل من هذا العام. علاوة على ذلك، تمكن السعر من البقاء فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 100 فترة، مما عزز الشعور الصعودي حول السهم. إذا استمر الارتداد من مستوى الدعم هذا البالغ 300 دولار، فلا يمكن استبعاد التحرك نحو المقاومة عند 378 دولارًا، يليه 423 دولارًا للسهم، وهو ما يتوافق مع أحدث الارتفاعات.

Coinbase، فاصل زمني يومي

المصدر: xStation5