أسهم Coinbase تتخطى منطقة مقاومة مهمة🔔

- ارتفاع قوي، تصحيح حاد: شهدت Coinbase ارتفاعًا حادًا بين أبريل ويوليو 2024، لكنها تراجعت لاحقًا عن نصف تلك المكاسب في تراجع حاد. اليوم، ارتفعت أسهمها بنسبة 1%.
- منطقة دعم 300 دولار: وجد السهم دعمًا بالقرب من 300 دولار، وهي منطقة عززتها ردود فعل الأسعار السابقة وتصحيح فيبوناتشي 50% من ارتفاع أبريل ويوليو.
- القوة الفنية لا تزال قائمة: على الرغم من التصحيح، تواصل Coinbase التداول فوق متوسطها المتحرك الأسي لـ 100 فترة، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي العام.
- إمكانية الصعود: إذا صمد مستوى الدعم عند 300 دولار، فإن مستويات المقاومة التالية التي يجب مراقبتها هي 378 دولارًا، ثم 423 دولارًا - وهما أعلى مستوىين سابقين.
ظلت أسهم Coinbase في اتجاه تصاعدي قوي من أبريل إلى يوليو 2024. وقد أعقب ذلك تصحيح حاد وعميق تراجع عن ما يقرب من نصف الارتفاع السابق. ومع ذلك، توقف الانخفاض حول منطقة 300 دولار للسهم، مما يوفر الآن قاعدة محتملة لحركة صعودية متجددة. وقد أثبتت منطقة 300 دولار أهميتها، حيث تميزت بردود فعل سعرية سابقة متعددة بالإضافة إلى تصحيح فيبوناتشي 50٪ المرسوم عبر الارتفاع الكامل الذي بدأ في أبريل من هذا العام. علاوة على ذلك، تمكن السعر من البقاء فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 فترة، مما عزز الشعور الصعودي حول السهم. إذا استمر الارتداد من مستوى الدعم هذا البالغ 300 دولار، فلا يمكن استبعاد التحرك نحو المقاومة عند 378 دولارًا، يليه 423 دولارًا للسهم، وهو ما يتوافق مع أحدث الارتفاعات.
Coinbase، فاصل زمني يومي
المصدر: xStation5
