أسهم جنرال موتورز تنخفض رغم تقرير الأرباح القوي 🚩

جنرال موتورز تتجاوز التوقعات وترفع توقعاتها لعام 2026

أعلنت شركة جنرال موتورز (GM.US) عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الثاني من عام 2026، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله للأرباح المعدلة والتدفق النقدي الحر. ولا تزال أمريكا الشمالية المحرك الرئيسي لأرباح الشركة، مدعومةً بأسعار سياراتها الثابتة، والطلب القوي على شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي، والتقدم المستمر في تقليص خسائر أعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

بلغت ربحية السهم المعدلة 3.57 دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات وول ستريت التي كانت حوالي 3.20 دولار أمريكي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 48.03 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك متوسط ​​التوقعات البالغ 47.01 مليار دولار أمريكي.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة في أمريكا الشمالية 3.45 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات التي كانت 3.26 مليار دولار أمريكي.

ورفعت جنرال موتورز توقعاتها لربحية السهم المعدلة للعام 2026 إلى ما بين 12.00 و14.00 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تتراوح بين 11.50 و13.50 دولار أمريكي.

مع ذلك، خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح الصافية المعلنة إلى ما بين 8.4 و9.8 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 9.9 و11.4 مليار دولار أمريكي.

لا تزال أمريكا الشمالية المحرك الرئيسي للنمو.

بلغ إجمالي مبيعات المركبات 990 ألف وحدة، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي. ووصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب من عمليات أمريكا الشمالية إلى 3.45 مليار دولار أمريكي، بينما تحسّن هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب في المنطقة بمقدار 2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 8.6%.

ووفقًا للرئيسة التنفيذية ماري بارا، فقد دعمت هذه النتائج استقرار أسعار المركبات، وتشكيلة قوية من شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي، وانخفاض تكاليف الضمان، وتحسّن كفاءة التشغيل. وحققت العمليات الدولية، بما في ذلك المشاريع المشتركة للشركة في الصين، أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 190 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 144.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع الأرباح المعدلة مع انخفاض صافي الدخل المُعلن عنه

ارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة للمجموعة بنحو 30% على أساس سنوي لتتجاوز 3.9 مليار دولار، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي المعدل 8.2%. في الوقت نفسه، انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 31.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

تأثرت الأرباح المُعلن عنها برسوم بلغت 2.3 مليار دولار متعلقة باستراتيجية إعادة هيكلة الشركة في قطاع السيارات الكهربائية. كما واصلت جنرال موتورز خفض خسائرها في قطاع السيارات الكهربائية مع توسيع أعمالها في مجال الخدمات الرقمية ذات الهوامش الربحية الأعلى.

جنرال موتورز ترفع توقعاتها للأرباح المعدلة

رفعت الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة لعام 2026 إلى 14-16 مليار دولار، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 13.5-15.5 مليار دولار. كما رُفعت توقعات ربحية السهم المعدلة إلى 12-14 دولارًا، مقارنةً بالنطاق السابق الذي تراوح بين 11.50-13.50 دولارًا.

ارتفع التدفق النقدي الحر المعدل المتوقع لقطاع السيارات إلى ما بين 9.5 و11.5 مليار دولار، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 9 و11 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى ما بين 10 و12 مليار دولار في عام 2026.

تخفيض توقعات صافي الدخل المعلن

خفضت جنرال موتورز توقعاتها لصافي الدخل العائد للمساهمين إلى ما بين 8.4 و9.8 مليار دولار، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 9.9 و11.4 مليار دولار. ويُعد هذا الربع الثاني على التوالي الذي ترفع فيه الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة مع خفض توقعاتها لصافي الدخل المعلن.

ويُعزى هذا التباين بشكل أساسي إلى الرسوم والتكاليف غير المتكررة المرتبطة بإعادة هيكلة استراتيجية الشركة للسيارات الكهربائية. وعلى الرغم من تجاوز الأرباح التوقعات، انخفضت أسهم جنرال موتورز بنحو 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

أسهم جنرال موتورز (الرسم البياني D1)

تتداول أسهم جنرال موتورز بانخفاض طفيف بعد إعلان الأرباح، حيث تحوم حول 74 دولارًا، وهو سعر قريب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200).

المصدر: xStation5