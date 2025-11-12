أسهم Heico تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط استحواذ Axillon Fuel Containment 📈

تقترب أسهم شركة HEICO Corporation (HEI.US) من أعلى مستوياتها التاريخية وسط عملية استحواذ جديدة مُعلنة تُعزز حضورها في قطاعي تصنيع الطيران والدفاع. وافقت مجموعة التقنيات الإلكترونية التابعة لشركة HEICO على الاستحواذ على أعمال احتواء الوقود التابعة لشركة Axillon Aerospace مقابل مبلغ نقدي لم يُكشف عنه. من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2026، مع مراعاة الشروط المعتادة، بما في ذلك موافقة هيئة مكافحة الاحتكار Hart-Scott-Rodino. تتوقع HEICO أن يُسهم الشراء في زيادة الأرباح في غضون عام واحد من إتمامه. تُركز HEICO على إنتاج قطع الغيار المتقدمة والإلكترونيات المتخصصة لكل من القطاعين التجاري والفضائي، بالتعاون مع شركات الطيران الخاصة ووزارة الدفاع ووكالة ناسا. كان آخر استحواذ في يوليو 2025 (Gables Engineering).

حول شركة Axillon Fuel Containment

تتخذ شركة أكسيلون من روكمارت، جورجيا، مقرًا لها، حيث تصمم وتنتج خلايا وقود بمواصفات عسكرية للطائرات العسكرية الأمريكية، وطائرات تجارية مختارة، ومركبات أرضية.

توظف الشركة حوالي 530 شخصًا في منشأة بمساحة 600,000 قدم مربع.

تدعم أنظمة الوقود الخاصة بها منصات مثل طائرات F-16 ، و F-15 ، و F/A-18 ، و CH-47 شينوك، ومركبة برادلي القتالية.

تعود جذور الشركة إلى شركة جوديير للإطارات والمطاط، التي كانت رائدة في مجال خزانات الوقود ذاتية الغلق خلال الحرب العالمية الثانية.

الأهمية الاستراتيجية

صرح الرئيسان التنفيذيان المشاركان إريك أ. مندلسون وفيكتور هـ. مندلسون بأن الاستحواذ يضيف "شركة عريقة وذات مكانة مرموقة" إلى محفظة HEICO .

تؤكد هذه الصفقة استراتيجية HEICO في الاستحواذ على أصول متخصصة في مجال الطيران والفضاء، عالية التقنية، ذات روابط دفاعية قوية.

أكدت شركة HEICO عدم توقع تغييرات كبيرة في الموظفين، حيث سيواصل فريق الإدارة الحالي عملياته، وسيبقى المرفق في جورجيا.

القوة المالية لشركة HEICO

القيمة السوقية: 38.95 مليار دولار أمريكي

العائد السنوي حتى تاريخه: +35%

نمو الإيرادات: +13.46% على أساس سنوي

الأصول المتداولة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل؛ بينما لا تزال الديون معتدلة.

دفعت HEICO أرباحًا على مدار 50 عامًا متتاليًا.

الأرباح الأخيرة وردود فعل المحللين

أرباح الربع الثالث من عام 2025: ربحية السهم الواحد 1.26 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.12 دولار أمريكي.

الإيرادات: 1.15 مليار دولار أمريكي مقابل 1.11 مليار دولار أمريكي متوقعة (نمو سنوي بنسبة +16%).

عقب صدور النتائج، عدّل المحللون أسعارهم المستهدفة:

بنك أوف أمريكا للأوراق المالية: تم رفعها إلى 400 دولار أمريكي، مشيرين إلى مكاسب حصتها السوقية وكفاءة عملياتها.

ترويست للأوراق المالية: ارتفع السهم إلى 366 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز النمو العضوي في مجموعة دعم الطيران.

ستيفل: ارتفع إلى 360 دولارًا أمريكيًا، مُشيرًا إلى أداء قوي في الأرباح.

آر بي سي كابيتال: خُفِّض السهم إلى 350 دولارًا أمريكيًا، مُشيرًا إلى ضغط الهامش، ولكنه حافظ على أداء مُتفوق.

هايكو (الفاصل الزمني اليومي):

بلغت أسهم هايكو أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 230 دولارًا أمريكيًا للسهم، إلا أن تقييم الشركة يزداد ارتفاعًا منذ عام 2021. سيُركز المستثمرون على ارتفاع الربحية في الأرباع القادمة.

