أسهم الدفاع تحت الضغط؛ الأسواق تنتظر نتائج المحادثات في موسكو 🏛️

من الواضح أن الأسواق المالية في حالة ترقب وترقب اليوم، في انتظار نتائج المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف وفلاديمير بوتين، حيث سرعان ما تُترجم أي شائعات عن تقدم في المفاوضات إلى تحركات في اليورو والمؤشرات الأوروبية وقطاعي الصناعة والدفاع. ويستبعد المستثمرون تزايد احتمال التوصل حتى إلى اتفاق إطاري أو وقف إطلاق نار دائم، معتبرين ذلك عاملاً محتملاً لتغيير قواعد اللعبة في علاوات المخاطر في أوروبا.

في الوقت نفسه، فإن حقيقة أن السوق تُسعّر بشكل متزايد حلاً أكثر تفاؤلاً للصراع تُشكّل كابحاً لأسعار أسهم شركات الدفاع الأوروبية. فبعد أشهر من استفادة قطاع الدفاع من طلبات قياسية وزيادة الإنفاق الأمني، أثارت الموجة الأخيرة من العناوين الرئيسية حول خطط السلام عمليات جني أرباح وتصحيحاً في مؤشرات الصناعة، على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على حدوث انفراج دائم في ساحة المعركة.

ماذا يمكننا أن نتوقع من محادثات اليوم؟

يمكن النظر في مسارين محتملين. أولاً، قد يتخذ بوتين موقفاً ضد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. سيكون رد فعل السوق الفوري عكس ما شهدناه الأسبوع الماضي، أي انتعاش اليورو والعملات الرئيسية، بما في ذلك الزلوتي البولندي، ونمو السوق الأوروبية الأوسع، باستثناء شركات المواد الخام والصناعة والدفاع. كبديل، قد يُعلن بوتين عن استعداده للتفاوض. للوهلة الأولى، تبدو هذه أخبارًا إيجابية، ولكن ليس بالضرورة. لدى بوتين حافز للدخول في محادثات دون الموافقة الفورية على شروط الاتفاق. وبما أن أوكرانيا أبدت استعدادها للدخول في محادثات، فإن لروسيا مصلحة في إطالة أمد المفاوضات للحصول على تنازلات أكبر.

دعونا نتذكر أيضًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي لمدة 30 يومًا، الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار، قد انتهك على الفور تقريبًا. لذلك، حتى اتفاق السلام الذي اتفقت عليه جميع الأطراف قد لا يصمد أمام الاختبار النهائي.

تراجعت أسهم شركة الدفاع الألمانية العملاقة راينميتال (RHM.DE) خلال جلسة اليوم، وظلت دون المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لمئتي يوم (منحنى الذهب على الرسم البياني). ومن المثير للاهتمام أن السوق لم يختبر هذا المستوى الفني منذ نوفمبر 2024. المصدر: xStation