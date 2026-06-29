أسهم ماكدونالدز تقترب من أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2024 📉

انخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 11% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من استمرار الشركة في تحقيق أداء تشغيلي قوي. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.4%، بينما زادت المبيعات العالمية المماثلة بنسبة 3.8%، مما يُظهر أن عملاق الوجبات السريعة لا يزال يجذب العملاء رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.

أسباب الضغط على السهم: يساور المستثمرين قلقٌ بشأن التضخم، وارتفاع تكاليف الفائدة، وتكاليف إعادة الهيكلة، واحتمالية أن يؤدي ضعف ثقة المستهلك إلى تراجع الإقبال على المطاعم.

الذكاء الاصطناعي جزءٌ من خطة النمو: تتعاون ماكدونالدز مع جوجل لتطوير نظام طلب عبر السيارة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي صرّح الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي بأنه وصل إلى دقة تقارب 90%.

تسارع وتيرة ابتكار قائمة الطعام: تختبر الشركة أصناف دجاج مُغطاة بالبقسماط يدويًا، وتشكيلة مشروبات أوسع، ومعايير قهوة مُحسّنة، ومشروبات مثلجة مُلوّنة، وخيارات حليب نباتي مُحتملة.

يجب أن تتميز تجربة العملاء: تسعى ماكدونالدز لجعل الزيارات أكثر تميزًا، في ظل رفع المنافسين لمستوى الجودة في الدجاج واللحم والمشروبات والوجبات الاقتصادية.

تبقى اقتصاديات الامتياز مهمة: يُدار حوالي 95% من مطاعم ماكدونالدز حول العالم من قبل أصحاب امتياز مستقلين، لذا يجب أن يدعم أي تحسين الإنتاجية ويحمي هوامش الربح.

يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف حوالي 331 دولارًا، بينما قد يشير سيناريو أكثر تفاؤلًا إلى 375 دولارًا بحلول عام 2028 إذا حققت برامج الولاء والدجاج وخدمة السيارات الذكية والتوسع العالمي نموًا أقوى. قد يؤدي تباطؤ الاستهلاك بشكل أكبر إلى الضغط على المبيعات وهوامش الربح وربحية أصحاب الامتياز، خاصةً إذا استمر التضخم في التأثير سلبًا على ميزانيات الأسر.

رسم بياني لماكدونالدز (الفترة الزمنية D1)

أسهم ماكدونالدز الآن أقل بنسبة 10% تقريبًا من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة هبوط. بلغ الانخفاض منذ أعلى مستوى تاريخي ما يقارب 20%، ويبدو أن مستوى الدعم المهم يقع عند 245 دولارًا، حيث (تحركات الأسعار السابقة من خريف 2023 وصيف 2024). أما منطقة المقاومة المهمة حاليًا فتقع عند 288 دولارًا (المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 وبداية الموجة الهبوطية التي بدأت هذا الشهر).

المصدر: xStation5