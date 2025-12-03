أسهم مايكروسوفت تتعافى من الخسائر التي أثارتها مخاوف من ضعف الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي 🔎

نفت مايكروسوفت تقارير من موقع "ذا إنفورميشن"، زعمت أن الشركة خفضت أهداف نمو المبيعات وحدودها لمنتجات ذكاء اصطناعي مختارة بعد فشل بعض فرق المبيعات في تحقيق خططها. ونقل التقرير عن مصادر داخل Azure، أن:

خفضت مجموعة كارلايل الإنفاق على Copilot Studio بسبب مشاكل في تكامل البيانات؛

فشل Microsoft Foundry في تلبية التوقعات المتعلقة بإنفاق العملاء.

رفضت مايكروسوفت هذه الادعاءات، مجادلةً بأن التقرير يخلط بين توقعات النمو وحصص المبيعات، والتي - كما تؤكد الشركة - لم يتم تخفيضها. يأتي هذا الوضع برمته وسط مخاوف متزايدة في السوق من أن تبني الذكاء الاصطناعي يتقدم ببطء أكثر من المتوقع، وأن جزءًا صغيرًا فقط من المشاريع يتجاوز المرحلة التجريبية. في الوقت نفسه، تتعرض شركات التكنولوجيا العملاقة لضغوط متزايدة لإثبات أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك النفقات الرأسمالية القياسية لمايكروسوفت البالغة 35 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير - ستُترجم إلى إيرادات مستدامة.

على الرغم من التحديات، تواصل مايكروسوفت تسجيل نمو قوي في Azure، وتتوقع استمرار قيود السعة حتى منتصف عام 2026 بسبب الطلب القوي. لا تزال الشركة من أبرز المستفيدين من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن بطء التنفيذ وتقارير مشاكل العملاء تزيد من حذر المستثمرين وتدفع إلى مقارنتها بفقاعات التكنولوجيا السابقة.

بعد نشر The Information تقريرها، انخفضت أسهم مايكروسوفت في البداية بنحو 3% لتصل إلى حوالي 475 دولارًا أمريكيًا. إلا أنها تعافت جزئيًا منذ ذلك الحين لتصل إلى حوالي 1.65%، حيث تُتداول عند حوالي 481 دولارًا أمريكيًا.