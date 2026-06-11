أسهم شركة سي دي بروجكت تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق! ما الذي يخشاه المستثمرون؟

انخفض سعر سهم شركة CD Projekt مجددًا إلى حوالي 220 زلوتي بولندي، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته منذ مايو 2025. وتتخلف الشركة بشكل واضح عن أداء السوق بشكل عام، على الرغم من النتائج الجيدة نسبيًا للربع الأول. وتبرز الآن المخاوف بشأن جدول الإصدارات، بدءًا من توسعة Songs of the Past للعبة The Witcher 3 وصولًا إلى موعد إصدار The Witcher 4.

كان الإعلان عن موعد إصدار التوسعة المنتظرة بشغف في عام 2027، إلى جانب عدم وجود التزامات مؤكدة بشأن موعد إصدار الجزء التالي من السلسلة، هو ما أدى إلى عمليات البيع المكثفة. وبدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت CD Projekt قادرة على الوفاء بخطتها الطموحة لإصدار العديد من الألعاب الرئيسية خلال بضع سنوات. وفي الوقت نفسه، أصبح السوق أكثر حساسية لأي تأخير، حيث لا يزال تقييم الشركة يعكس توقعات عالية بشأن الربحية المستقبلية.

أداء CD Projekt أقل من مؤشر WIG20

يمثل سعر السهم الأخير، البالغ حوالي 220 زلوتي بولندي، انخفاضًا بأكثر من 10% منذ بداية العام، بينما لا يزال مؤشر WIG20 الأوسع نطاقًا مرتفعًا بنسبة تقارب 13%. ويرى العديد من المستثمرين أن شركة CD Projekt كانت من بين أضعف مكونات المؤشر، على الرغم من المبيعات القوية للعبتي The Witcher 3 وCyberpunk 2077. ولم تتفوق عليها في الأداء سوى أسهم شركات Modivo وDino Polska وKruk. يوضح الجدول أعلاه أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في مؤشر WIG20 وأداءها على مدى فترات زمنية مختلفة. المصدر: xStation

تأجيل الإصدارات: Songs of the Past ولعبة The Witcher 4 غير المؤكدة

في نهاية شهر مايو، أعلنت شركة CD Projekt رسميًا عن التوسعة الرئيسية الثالثة للعبة The Witcher 3: Songs of the Past، التي طُوّرت بالتعاون مع شركة Fool's Theory. لن يُصدر التوسع حتى عام 2027، وسيكون متاحًا حصريًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الجيل الجديد، ولن تُكشف التفاصيل الأولى للقصة وأسلوب اللعب حتى أواخر صيف 2026.

على الرغم من أن الإعلان عن مغامرة جيرالت الجديدة لاقى ترحيبًا حارًا من مجتمع اللاعبين، إلا أن سوق رأس المال اعتبر طول فترة الانتظار عاملًا يزيد من خطر تأجيل إصدارات الألعاب الكبرى. تؤكد شركة CD Projekt أن لعبة The Witcher 4 لن تُصدر قبل عام 2027. هذا القرار، من جهة، أمر سلبي، ومن جهة أخرى، أمر إيجابي. لنتذكر أن أنظار المستثمرين ستتجه في عام 2026 إلى لعبة GTA VI، لذا فإن إصدار اللعبة في وقت يتعارض مع إصدار Rockstar Games قد يُضعف بشكل كبير مبيعات لعبة جيرالت من ريفيا الجديدة.

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني فترة أطول من التمويل المكثف للإنتاج، مع عدد محدود من الإصدارات التجارية الكبرى. في قطاع AAA، حيث تتركز الإيرادات بشكل كبير حول عمليات الإطلاق الفردية، فإن أي تأخير لمدة عام يؤثر بشكل كبير على التقييمات في نماذج التدفقات النقدية المخصومة وعلى توقعات التدفقات النقدية.

جدول النشر، والتقييم، وتوقعات الأرباح

في السنوات الأخيرة، أكدت إدارة شركة CD Projekt مرارًا وتكرارًا طموحها لتقديم مشاريع أكثر مما قدمته في العقد الماضي. في الوقت نفسه، يدرك السوق جيدًا مدى تكلفة إنتاج ألعاب AAA الضخمة لأجهزة الألعاب المنزلية والحاسوب الشخصي، وما تستغرقه من وقت. بعد تجربة إطلاق لعبة Cyberpunk 2077، أصبح المستثمرون أكثر حساسية تجاه التسرع ومخاطر المشاكل التقنية؛ لذا، فإن الإعلان عن دورة تطوير أطول للألعاب القادمة أمر مفهوم من جهة، ولكنه من جهة أخرى يقلل من وضوح الأرباح على المدى القصير.

لا يزال تقييم الشركة - كما يُقاس، على سبيل المثال، بنسب السعر إلى الأرباح المتوقعة للأشهر الاثني عشر القادمة ونسب قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - يشير إلى أن الألعاب والتوسعات المستقبلية ستحقق مستوى نجاح مماثلًا للعبة The Witcher 3 أو النسخة المُعاد تصميمها من Cyberpunk. مع ذلك، إذا تم تمديد جدول الإصدار بشكل كبير وتوزيع الإيرادات على فترة أطول، فقد يكون متوسط ​​الأرباح السنوية للسهم أقل مما هو متوقع في السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا.

من بين الأسباب الأخرى المثيرة للقلق سياسة توزيع الأرباح، إذ يشير بعض المحللين إلى أن تأجيل دفعات الأرباح وارتفاع النفقات الرأسمالية على المشاريع الجديدة يعنيان أن الشركة تُركز بشكل متزايد على إعادة استثمار السيولة في تطوير محفظتها الاستثمارية. يُعدّ هذا مؤشرًا إيجابيًا لبعض المستثمرين على المدى الطويل، ولكنه قد يكون سببًا لتقليص استثماراتهم لمن يسعون إلى تدفقات نقدية مستقرة.

ما الذي قد يُغيّر النظرة العامة تجاه أسهم شركة سي دي بروجكت؟

على الرغم من ضعف سعر السهم الحالي، يُظهر سجل شركة CD Projekt أن نقطة التحول عادةً ما تُحدد بظهور لقطات ملموسة من أسلوب اللعب وحملات تسويقية ناجحة للألعاب الكبرى. قد يُساهم عرض قوي لتوسعة Songs of the Past، برسالة واضحة حول حجم التوسعة وارتباطها القصصي بلعبة The Witcher 4، في تخفيف بعض المخاوف الحالية. إضافةً إلى ذلك، ينتظر السوق توجيهات أكثر دقة بشأن موعد إصدار الجزء الرئيسي التالي من السلسلة.

من منظور طويل الأجل، لا يُعد الإعلان عن إصدار عام 2027 بالضرورة خبرًا سيئًا للمساهمين. فقد باعت لعبة The Witcher 3 بالفعل أكثر من 65 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا في تاريخ صناعة الألعاب. ستُمكّن التوسعة الجديدة التي تلي إصدار GTA VI الشركة من تحقيق الربح من العلامة التجارية الحالية مرة أخرى - من خلال إصدارات موسعة وحزم كاملة تحتوي على جميع المحتويات الإضافية القابلة للتنزيل، والتي سيرغب بعض المعجبين في شرائها مجددًا على منصات جديدة. وبالتالي، يُمكن أن يُساهم تمديد دورة حياة ملكية فكرية واحدة مربحة للغاية في استقرار التدفق النقدي بين إصدارات الألعاب الكبرى اللاحقة.

لذا، على المدى القريب، سيتأثر سعر السهم أيضًا بأداء النتائج الفصلية، لا سيما مبيعات الكتالوج، وتحقيق الربح من لعبة Cyberpunk، وتأثير اتفاقيات Game Pass على الإيرادات وهوامش الربح.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن شركات قطاع الألعاب تتميز بتقلبات أسعار أسهم أعلى من المتوسط، واعتماد كبير على إصدارات الألعاب الفردية.

مخطط سعر سهم CD Projekt

يظهر الرسم البياني اليومي لأسهم CD Projekt (CDR.PL) أن سعر سهم الشركة قد دخل في اتجاه هبوطي، كما يتضح من المتوسطات المتحركة الأسية وأدنى المستويات التي شوهدت منذ مايو 2025. ولحسن الحظ، يشير مؤشر القوة النسبية لآخر 14 يومًا إلى أكبر انخفاض (أدنى قيمة لمؤشر القوة النسبية، على التوالي) منذ نوفمبر 2025. المصدر: xStation

ماتيوس تشيزكوفسكي

محلل الأسواق المالية XTB بولندا