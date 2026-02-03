أسهم شركات البرمجيات في حالة ذعر 📉 هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي البشري إلى تغيير تقييمات شركات التكنولوجيا؟

دخلت شركة أنثروبيك مجال التكنولوجيا القانونية، ما أثار رد فعل عنيفًا في السوق، إذ يُعدّ هذا دخولًا إلى طبقة التطبيقات، وليس مجرد "نموذج ذكاء اصطناعي جديد". ويتخلص المتداولون من أسهم شركات البرمجيات في هذا القطاع مع تزايد المخاوف من أن يُقوّض الذكاء الاصطناعي نماذج الأعمال القائمة بشكل جوهري.

أثار إعلان أنثروبيك عن إضافة قانونية لبرنامج كلود رد فعل فوري وحاد في أسواق الأسهم. ليس لأن المستثمرين "اكتشفوا الذكاء الاصطناعي فجأة"، بل لأن شركة أنثروبيك الخاصة لم تعد تُعرّف نفسها كمزود رئيسي لنماذج اللغة فحسب، بل تتجه نحو التطبيقات وسير العمل، حيث يتحقق الربح الحقيقي من الطلب.

صُممت الإضافة الجديدة لدعم المهام القانونية الأساسية مثل مراجعة المستندات، وتحديد المخاطر، وفرز اتفاقيات عدم الإفصاح، ومتابعة الامتثال. وتُعدّ هذه المجموعة من الإمكانيات جوهر العديد من برامج القانون: أدوات مُدمجة في سير العمل اليومي للإدارات القانونية، وشركات المحاماة، وفرق الامتثال.

عمليًا، فسّر السوق هذا الخبر على أنه تسارع في مخاطر تعطيل المنصات التقليدية. قد ينتقل جزء من القيمة من مزودي البيانات وأنظمة سير العمل التقليدية إلى طبقة واجهة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت مخاطر "التحول الجذري للذكاء الاصطناعي" بشكل مطرد في قطاع البرمجيات، إلا أن دخول شركة أنثروبيك إلى مجال التكنولوجيا القانونية ينطوي على عدة خصائص تزيد من قلق المستثمرين:

هذا ليس منتجًا للمحادثة، بل هو أداة لتنفيذ مهام تشغيلية محددة.

تُعدّ الإضافات آلية توزيع طبيعية لأنها تسمح للنموذج بالاستعانة مباشرةً بأدوات العميل وبياناته.

يُعتبر القطاع القانوني قطاعًا تُبرر فيه هوامش الربح العالية والأسعار المرتفعة بتوفير الوقت وتقليل المخاطر. إذا استطاع الذكاء الاصطناعي تحقيق جزء من هذه القيمة، فقد يصبح الضغط على التقييم ذا أهمية بالغة.

ومن الجدير بالذكر إطلاق أنثروبيك سابقًا لـ Claude Cowork، وهو نسخة أسهل استخدامًا من Claude Code. Claude Code أداة تعمل عبر سطر الأوامر، بينما Cowork منتج "بدون كتابة أكواد" مما يُسهّل عملية التبني. من منظور السوق، فإن التحول من الأدوات التي تركز على المهندسين إلى سير العمل الذي يركز على مستخدمي الأعمال يعني عادةً منحنى اعتماد محتمل أكبر بكثير.

المصدر: xStation5

نطاق ردة الفعل: ضغوط بيعية على برامج القانون وتحليلات البيانات

بعد الإعلان عن الإضافات البرمجية، شهد السوق انخفاضًا في أسهم الشركات المرتبطة ببرامج القانون والنشر ونماذج الأعمال القائمة على البيانات. وشهدنا انخفاضًا في أسهم شركات مثل بيرسون، وريلكس (ليكسيس نيكسيس)، وتومسون رويترز، وولترز كلوير، وسيج. من وجهة نظر المستثمر، من المهم ملاحظة أن ردة الفعل كانت في معظمها رد فعل جماعي: حيث قلّصت رؤوس الأموال انكشافها على قطاع "القانون + البيانات" بأكمله دون تمييز دقيق بين نماذج الأعمال أو تقييم حساسية كل شركة للتغيرات التكنولوجية. وهذا سلوك شائع في المرحلة الأولى من أي صدمة اقتصادية.

أهم ما يمكن استخلاصه هو التحول في كيفية تحقيق القيمة عبر مختلف طبقات النظام:

يقع مزود نموذج اللغة الرئيسي في طبقة البنية التحتية.

الإضافة البرمجية التي تنفذ العمل وتتكامل مع الأدوات هي جزء من طبقة التطبيق.

التطبيق الذي يتحكم في سير عمل المستخدم هو الأقدر على جذب الميزانية.

ببساطة، يُقيّم السوق سيناريو لا تقتصر فيه شركة أنثروبيك على توفير المعلومات فحسب، بل تُصبح الطبقة التشغيلية التي يمرّ من خلالها سير العمل. وتميل هذه الطبقة إلى استضافة أكثر مصادر إيرادات البرمجيات كخدمة (SaaS) مرونةً وقابليةً للدفاع.

ما قد يكون مُضللاً في رد فعل السوق:

على الرغم من حدة عمليات البيع، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن مُزودي التكنولوجيا القانونية التقليديين يفقدون أهميتهم. يتمتع هذا القطاع بمزايا راسخة يصعب استبدالها بـ"الذكاء الاصطناعي وحده"، بما في ذلك:

مصادر موثوقة وعالية الجودة،

إمكانية الاستشهاد والتدقيق،

التحكم في الإصدارات، وسجلات الأنشطة، والحوكمة،

الامتثال للوائح ومعايير الصناعة،

المساءلة وأمن البيانات على مستوى المؤسسات.

لذا، فإن السؤال الرئيسي ليس "هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البرامج القانونية؟"، بل: إلى أي مدى سيُحوّل الذكاء الاصطناعي الوظائف التي تُدرّ ربحًا حاليًا من خلال الاشتراكات إلى سلع، وهل يُمكن للشركات القائمة الحفاظ على قوتها التسعيرية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصاتها؟

ستكون المرحلة التالية مُرتبطة بالأدلة. ستبحث الأسواق عن بيانات تؤكد أو تنفي فرضية الاضطراب. تشمل أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها ما يلي:

اتجاهات معدل التخلي عن البرامج القانونية ومعدل الاحتفاظ بالعملاء،

ضغط الخصومات أثناء تجديد الاشتراكات،

وتيرة بيع وحدات الذكاء الاصطناعي الإضافية،

والتغيرات في دورات المبيعات (إطالة فترة اتخاذ القرار)،

ومؤشرات انتقال المستخدمين إلى حلول بديلة.

بالتوازي، ينبغي على المستثمرين مراقبة كيفية تعامل شركة أنثروبيك مع المتطلبات القانونية الأساسية: الأمن، وضوابط الوصول، والتسجيل، وتوثيق المصادر، والتكامل مع أنظمة العملاء، ونموذج التوزيع الخاص بها. فبدون هذه المتطلبات، قد يظل تبني المنتج في المؤسسات الكبيرة محدودًا، حتى لو كان المنتج جذابًا من حيث الميزات.

يُعدّ انخفاض الأسعار اليوم مؤشرًا رئيسيًا على أن المستثمرين ينظرون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي على أنه خطر مباشر على بعض نماذج أعمال البرمجيات، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل أكبر على "المعرفة والوصول" بدلاً من سير العمل المتكامل. يُعدّ دخول أنثروبيك إلى مجال التكنولوجيا القانونية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يُمثّل توسعًا في طبقة التطبيقات، وليس مجرد خطوة أخرى في تطوير النموذج.

في هذه المرحلة، يُقيّم السوق المخاطر بطريقة مبسطة، ما يؤدي فعلياً إلى بيع "كل شيء". المرحلة التالية هي الانتقاء. الشركات القادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مُعزز لسير العمل والحفاظ على قدرتها على تحديد الأسعار ستملك مساراً موثوقاً لتحقيق استقرار، أو حتى إعادة تقييم، قيمة أسهمها. وتشهد أسهم شركة ناسداك (NDAQ.US)، وهي شركة برمجيات وخدمات مالية أمريكية، انخفاضاً اليوم إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم.

المصدر: xStation5