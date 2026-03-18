ملخص الصباح (18/03/2026): انخفاض أسعار النفط يدعم المؤشرات 📈 ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.7%

- واصلت أسواق الأسهم العالمية انتعاشها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم.
- وبدا أن الأسواق مستعدة لتجاهل التوترات الجيوسياسية العاجلة في الوقت الراهن، على الرغم من استمرار الصراع الإيراني في إثارة المخاوف بشأن أسعار الطاقة والتضخم.
- وانخفضت أسعار النفط، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بشكل عام، مما يشير إلى ميل المتداولين نحو نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى القريب.
- وارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم، وهو مؤشر شائع الاستخدام لقياس أداء أسواق الأسهم العالمية، بنسبة 0.4%، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية له منذ شهر تقريباً.
- تفوقت الأسهم الآسيوية، حيث ارتفعت بنحو 2%، مدعومة بتحركات قوية في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل سامسونج، التي يبدو أن المستثمرين ينظرون إليها على أنها بمنأى نسبياً عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.
- كما ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بنحو 0.5%، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب عند افتتاح تلك الأسواق.
- أظهر التوجه العام ثقة حذرة بدلاً من قناعة تامة، حيث وازن المستثمرون بين تحسن زخم السوق والوضع الجيوسياسي غير المستقر.
- في الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية في المنطقة، حيث واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ الضربات دون تقديم مؤشرات واضحة حول موعد انتهاء الحملة.
- أعلنت إسرائيل اغتيالها رئيس جهاز الأمن الإيراني، علي لاريجاني، في عملية ليلية، مما زاد من حدة التوتر في وضع هشّ أصلاً.
- كما ألمح دونالد ترامب إلى نهج أكثر صرامة، قائلاً إنه سيتم توسيع نطاق الغارات على جزيرة خارك - مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي - في حين لا تزال دول الخليج تواجه هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
- في أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مع ترقب المتداولين لإعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 4.18%، مما يعكس بعض الطلب على الأصول الأكثر أماناً.
- كانت المعادن الثمينة أضعف قليلاً، حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 0.1%، على الرغم من أن المستوى المذكور "أقل من 5000 دولار للأونصة" يبدو غير متسق مع أسعار سوق الذهب العادية وقد يحتاج إلى التحقق.
