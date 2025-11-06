اقرأ أكثر
٨:١٠ م · ٦ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: رئيس مجلس النواب الأمريكي جونسون يشير إلى خطر إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة أطول

صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي جونسون اليوم قائلاً: "(...) أنا أقل تفاؤلاً بشأن انتهاء الإغلاق الحكومي". يبدو أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المُطوّل يُشكّل ضغطًا على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم بعد أن وصلت إلى مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من EM200 (الخط الأحمر).

 

المصدر: xStation5

