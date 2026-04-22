أزمة وقود الطائرات في قطاع الطيران الأوروبي - ما تعنيه حقاً للقطاع والمسافرين ✈️

يواجه قطاع الطيران الأوروبي ضغوطًا هائلة مع تزايد أزمة إمدادات وقود الطائرات التي تُهدد بتعطيل موسم السفر الصيفي بشكلٍ كبير. ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 25 و35 بالمئة من إمدادات وقود الطائرات العالمية، مغلقًا إلى حد كبير منذ أواخر فبراير/شباط بسبب النزاع المسلح في الشرق الأوسط. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن أوروبا قد تنفد من مخزونات وقود الطائرات في غضون ستة أسابيع فقط. ولم يُسفر إعلان الرئيس ترامب تمديد وقف إطلاق النار حتى الآن عن أي انفراجة في السوق، إذ لا يزال ممر النقل البحري غير مستقر.

سيناريوهات استنزاف مخزون وقود الطائرات الأوروبي: توضح ثلاثة سيناريوهات مدى سرعة استنزاف أوروبا لاحتياطياتها من وقود الطائرات، وذلك تبعًا للتطورات في مضيق هرمز. في أسوأ السيناريوهات، تنخفض المخزونات إلى مستويات حرجة خلال 8-9 أسابيع. المصدر: XTB

التحوط - حماية جزئية وليست كاملة

تضررت شركة ويز إير بشدة، كونها الأقل تحوطًا بين شركات الطيران الأوروبية. فيما يلي مقارنة لمستويات التحوط من مخاطر الوقود لعام 2026 بين شركات الطيران:

🟢 رايان إير - 80% (احتياطي مرتفع)

🟡 لوفتهانزا - 77%

🟡 إيزي جيت - حوالي 70%

🟠 مجموعة الخطوط الجوية الدولية (الخطوط الجوية البريطانية، إيبيريا، إير لينغوس) - 62%

🔴 ويز إير - 55% (احتياطي منخفض جدًا)

مستويات التحوّط من مخاطر أسعار الوقود لدى شركات الطيران الأوروبية لعام 2026: يُلاحظ تفاوت كبير في مستويات التحوّط بين شركات الطيران الأوروبية. فشركة رايان إير، التي تغطي 80% من تكاليف الوقود، تتمتع بهامش أمان أكبر بكثير من شركة ويز إير التي تغطي 55% فقط، والتي تواجه خسائر تشغيلية فادحة في كل رحلة غير محوّطة مع تضاعف أسعار الوقود. المصدر: XTB

قد تُوهم هذه الأرقام بشعور زائف بالأمان. فالتحوّط هو عقد على السعر، وليس على التوافر الفعلي للوقود. فإذا نفد الكيروسين في المطارات الأوروبية، يصبح التحوّط من مخاطر الأسعار عديم الجدوى. علاوة على ذلك، وعلى عكس الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، لا تحتفظ أوروبا باحتياطيات مماثلة من وقود الطائرات. فالكيروسين منتج مُكرّر، ويصعب تخزينه بكميات كبيرة.

مخاطر أسعار الوقود - الجزء غير المحوط من التكاليف: حتى مع مستويات التحوط العالية، يُولّد الجزء غير المحوط من تكاليف الوقود مخاطر إضافية تُقاس بمليارات اليورو سنويًا. تواجه لوفتهانزا ومجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) أكبر قدر من المخاطر المطلقة، بينما تتحمل ويز إير أعلى نسبة من المخاطر مقارنةً بقاعدة إيراداتها. المصدر: XTB

لماذا يرتفع سعر وقود الطائرات بوتيرة أسرع من النفط الخام؟

لا تكمن المشكلة الرئيسية في توفر الوقود فحسب، بل في سعره أيضًا، الذي تضاعف منذ اندلاع النزاع، بينما ارتفع سعر النفط الخام بنحو الثلث فقط. هذا التفاوت ليس من قبيل الصدفة، بل يُشير إلى اختناق في مصافي التكرير. أغلقت أوروبا أو قلّصت عمليات العديد من مصافي التكرير في السنوات الأخيرة، جزئيًا كجزء من التحول في قطاع الطاقة. كشفت الأزمة عن ضعف هيكلي أعمق: اعتماد القارة المتزايد على واردات المنتجات المكررة النهائية، وليس النفط الخام فقط. لن تختفي هذه المشكلة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

ديناميكيات الأسعار: وقود الطائرات مقابل النفط الخام. يشير اتساع الفارق بين أسعار الكيروسين والنفط الخام (المنطقة الحمراء) إلى وجود اختناق هيكلي في مصافي التكرير في أوروبا. وحتى بعد استقرار أسعار النفط الخام، قد يظل وقود الطائرات باهظ الثمن لعدة أشهر قادمة. المصدر: XTB

لذا، فإن شركات الطيران، حتى تلك التي لديها تحوطات جيدة، لا تتمتع إلا بحماية جزئية ضد هذه الصدمة. والأسوأ من ذلك، أن شركات الطيران مترددة في إبرام عقود تحوط جديدة بأسعار مرتفعة كهذه، إذ أن تثبيت الأسعار عند ضعف السعر المعتاد يُجمّد التكاليف المرتفعة لعدة أشهر. ولكن إذا لم يقم أي طرف بالتحوط، فسيظل القطاع بأكمله عرضة للصدمة التالية. هذه مشكلة تنسيق كلاسيكية: عقلانية على المستوى الفردي، وخطيرة على المستوى النظامي. ونتيجة لذلك، ستكون تقلبات الأرباح في شركات الطيران الأوروبية خلال الأرباع القادمة غير مسبوقة.

تخفيضات في الرحلات ورهان محفوف بالمخاطر على النصف الثاني من العام

خفضت شركات الطيران الأوروبية بالفعل خدماتها بشكل كبير لشهري أبريل ومايو، حيث قامت كل من لوفتهانزا، والخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) بتخفيض رحلاتها عبر المحيط الأطلسي. قامت بعض شركات الطيران بتأجيل رحلاتها المخطط لها من الربع الثاني إلى الربع الثالث، معتمدةً على تحسن الأوضاع في النصف الثاني من العام.

يُعدّ هذا رهانًا فعليًا على حل سريع للنزاع. فإذا لم يتحسن الوضع في هرمز بحلول يوليو، ستجد شركات الطيران نفسها في وضع أسوأ، مُجبرةً على تلبية الطلب المُتراكم بموارد لا تزال محدودة. ويُصبح سيناريو الإلغاءات الفوضوية في ذروة موسم الصيف واردًا جدًا.

تأثير الدومينو على خطوط الطيران بين أوروبا وآسيا

يتمثل تحدٍ إضافي في ضرورة تغيير مسار الرحلات لتجنب المجال الجوي المُغلق، مما يُضيف من ساعة إلى ثلاث ساعات إلى رحلات أوروبا وآسيا. ولا يقتصر الأمر على زيادة استهلاك الوقود لكل رحلة في ظل محدودية الموارد أصلًا، بل يُؤدي إلى سلسلة من التداعيات: انخفاض عدد الرحلات اليومية لكل طائرة، ومشاكل في تنظيم ساعات عمل الطاقم، والحاجة إلى الاحتفاظ بأطقم احتياطية إضافية. عمليًا، تنخفض السعة الفعلية للقطاع على الخطوط المتأثرة بنسبة 10-15%، حتى في حال توفر الوقود. وقد حذرت شركة إيزي جيت المستثمرين بالفعل من أن تقلب أسعار الوقود سيؤثر سلباً على النتائج في الأشهر المقبلة وسيؤثر سلباً على حجوزات العملاء.

تمديد رحلات أوروبا - آسيا بسبب تغيير مسارها لتجنب المجال الجوي المغلق: يُضيف تغيير مسار الرحلات لتجنب المجال الجوي المغلق ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف إلى الرحلات الرئيسية. كل ساعة إضافية تعني استهلاكًا أكبر للوقود، وعددًا أقل من الرحلات اليومية، وتكاليف أعلى للطاقم - ويتضاعف هذا التأثير على كامل شبكة الخطوط. المصدر: XTB

ويز إير كمؤشر تحذيري

تُعدّ ويز إير، التي تعتمد على التحوّط بنسبة 55% ونموذجها منخفض التكلفة للغاية، الأكثر عرضةً للخطر، لكن مشاكلها قد تُنذر بما ينتظر باقي القطاع خلال بضعة أشهر مع بدء انتهاء عقود التحوّط لشركات الطيران الأخرى. يعتمد نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة للغاية على هوامش ربح ضئيلة للغاية - فمضاعفة تكاليف الوقود دون تغطية التحوّط تعني أن كل رحلة غير مُغطّاة بالتحوّط إما تُولّد خسارة أو تتطلب زيادة كبيرة في الأسعار، مما يُؤدي إلى انخفاض الطلب في هذا القطاع الحساس للأسعار. تواجه ويز إير معضلةً لا حلّ لها: إما الطيران بخسارة أو تقليص شبكة خطوطها الجوية وخسارة مواعيد إقلاع وهبوط قيّمة في المطارات.

ماذا يعني ذلك للمسافرين؟

بالنسبة للمسافرين الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية، تتجاوز التداعيات مجرد أسعار التذاكر. توقعوا فرض رسوم إضافية على الوقود في وقت قصير، وخطرًا حقيقيًا لإلغاء الرحلات حتى قبل موعد المغادرة بفترة وجيزة، وتدهورًا في جودة الخدمة مع قيام شركات الطيران بتقليص التكاليف في قطاعات أخرى لتعويض نفقات الوقود. أصبحت الأسعار المرتفعة وخطر تقليص شبكة الرحلات في ذروة الموسم الصيفي الآن السيناريو الأرجح، وليس السيناريو المتشائم.

السؤال الأهم خلال الأسابيع القادمة هو ما إذا كان الوضع في مضيق هرمز سيستقر قبل يوليو. إذا لم يستقر، سيواجه قطاع الطيران الأوروبي أصعب صيف له منذ الجائحة، مع فارق جوهري يتمثل في أن المشكلة هذه المرة ليست نقص الطلب، بل العجز الفعلي عن تلبيته.

ماتيوس تشيزكوفسكي

محلل أسواق مالية

مقر XTB الرئيسي - بولندا