بالانتير بعد إعلان الأرباح: ربع آخر، ورقم قياسي آخر

حققت شركة بالانتير، إحدى الشركات الرائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي، أداءً قويًا في نتائجها المالية، مسجلةً أرقامًا قياسية جديدة. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

كانت التوقعات عالية، لكن الشركة تمكنت من تحقيقها أو تجاوزها في جميع الفئات الرئيسية.

على أساس ربع سنوي (الربع الرابع من عام 2025):

ارتفع ربح السهم إلى 0.25 مقابل 0.23 متوقعة. ويمثل هذا نموًا يزيد عن 40% على أساس ربع سنوي، ويصل إلى 78% على أساس سنوي .

أظهرت الإيرادات نمطًا مشابهًا، حيث ارتفعت إلى 1.41 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.32 مليار دولار. ويمثل هذا نموًا يقارب 30% على أساس ربع سنوي، و72% على أساس سنوي .

ارتفع صافي الربح إلى 609 ملايين دولار .

كما تبدو قاعدة عملاء الشركة قوية، حيث تحافظ على تنوعها بين العملاء التجاريين والحكوميين. في كلا القطاعين، تجاوز النمو 500 مليار دولار، مع نمو ملحوظ أسرع في القطاع التجاري خلال الربع الأخير .

وبلغت إيرادات الشركة السنوية 4.47 مليار دولار، متجاوزةً توقعاتها التي كانت 4.4 مليار دولار فقط.

وتم تحديد التوقعات للعام المقبل عند 7.18-7.19 مليار دولار.

ورغم تراجع صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، تمكنت الشركة من تجاوز توقعات المحللين للمبيعات الدولية. وفي عام 2025، أبرمت الشركة عقودًا خارج الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 730 مليون دولار. ومن أكبر هذه العقود صفقة بقيمة 328 مليون دولار لدعم عمليات وزارة الدفاع البريطانية.

باستخدام بيانات بلومبيرغ فاينانس، يُشير رسم بياني مُقارن (سعر السهم مقابل العلاقة بين ربحية السهم الفعلية والمتوقعة) إلى أن سعر السهم يتخلف بشكل واضح عن النمو لأول مرة منذ عملية الدمج في الربع الأول من عام 2025. في الوقت نفسه، تُواصل الشركة تحقيق مفاجآت إيجابية مُستمرة في الأرباح.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال، حيث يُشير كُتّابه إلى أنه لم يسبق لأي شركة في تاريخ السوق الأمريكية أن وصلت إلى مثل هذه التقييمات العالية مع هذا المستوى من المبيعات. ولكن في الوقت نفسه، من الصعب إيجاد شركة في السوق قادرة على تحقيق نمو بنسبة 15-25% كل ربع سنة لمدة عامين.