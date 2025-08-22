باول في جاكسون هول (مباشر)

سيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمةً في الندوة السنوية للبنوك المركزية في جاكسون هول. فيما يلي، نُقدّم لكم أهمّ الرؤى التي قدّمها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية التي تُؤثّر على تقلبات السوق.



تصريحات رئيسية من جيروم باول:

تتزايد مخاطر تراجع سوق العمل، كما يتضح من أحدث بيانات الرواتب. ولا يزال معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.2%. ومع ذلك، انخفض الطلب على العمالة، مما قد يؤدي إلى تفاقم سريع لخطر ركود سوق العمل.

الافتراض المنطقي هو أن آثار التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية ستكون قصيرة الأجل. ويشهد تضخم خدمات الإسكان اتجاهًا هبوطيًا، حيث يحوم تضخم الخدمات الإجمالي حول مستوى أعلى بقليل مما كان يُعتقد سابقًا، بما يتماشى مع هدف 2%. ولا تزال توقعات التضخم راسخة.

تميل مخاطر التضخم إلى الارتفاع، بينما تميل مخاطر سوق العمل إلى الانخفاض. ويسمح إعادة توازن المخاطر للاحتياطي الفيدرالي بإعادة النظر في موقفه الحالي، وقد يستدعي تعديل سياسته.

في الختام، كان خطاب باول أكثر تشاؤمًا من التطورات التضخمية السابقة، ويُفترض أن تكون محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتصريحات اللاحقة للقرار حول استقرار البطالة هي المتغير الرئيسي الذي يجب مراقبته. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 1%، إذ يفتح موقف باول الباب أمام تطبيق سياسة نقدية مبكرة في سبتمبر، على الرغم من الانقسامات العميقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقلق بعض المحافظين بشأن التضخم.



المصدر: xStation5