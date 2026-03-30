باول يصرح: الأسواق تراقب سياسة الاحتياطي الفيدرالي

يلقي جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم خطابًا يحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمحللين حول العالم. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بإيران والصراع الأوسع في الشرق الأوسط، تُبدي الأسواق المالية حساسية بالغة تجاه أي إشارات تتعلق بالسياسة النقدية. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا تضخمية ناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة. في هذا السياق، تُعدّ تصريحات باول حاسمة لفهم الإجراءات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم.

أهم النقاط الواردة في تعليقات باول حول التضخم والاقتصاد:

يدرك باول السياق الأوسع للتضخم: "نحن نُدرك السياق الأوسع للتضخم".

لا تزال توقعات التضخم مستقرة: "يبدو أن توقعات التضخم مستقرة".

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي على دراية بأنه سيخفق في تحقيق هدف التضخم لبعض الوقت: "يُدرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمال عدم تحقيق هدف التضخم لبعض الوقت".

لوحظ انخفاض ملحوظ في عوائد سندات الخزانة، مما قد يؤثر على توقعات التضخم: "انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساسية خلال اليوم ليصل إلى 3.97%".

أدوات الاحتياطي الفيدرالي لها تأثير محدود على صدمات العرض: "أدوات الاحتياطي الفيدرالي ليس لها تأثير يُذكر على صدمات العرض".

السياسة النقدية في وضع جيد لمراقبة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الغاز: "نعتقد أن السياسة النقدية في وضع جيد لمتابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط".

تُعتبر الرسوم الجمركية عاملاً يؤثر على التضخم لمرة واحدة: "للرسوم الجمركية تأثير لمرة واحدة على التضخم"، "نعتقد أن الرسوم الجمركية زيادة مؤقتة في الأسعار".

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ معدل تضخم 2%: "ستحقق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم 2%".

يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سيشهد تعافياً سلساً في عام 2024: "شهدنا تعافياً سلساً في عام 2024".