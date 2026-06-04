ملخص السوق الأوروبية: جلسة التداول مستقرة وسط تقلبات القطاعات 🔎

اتسمت جلسة التداول الأوروبية اليوم بالاستقرار. وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب طفيفة، دون أي مؤشرات على التفاؤل المفرط. ويسعى المستثمرون إلى التعافي من تراجع المعنويات في وول ستريت في وقت سابق، ومن تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط ومضيق هرمز.

الخلاصة الرئيسية من مؤشر يورو ستوكس 50 هي أن المؤشر نفسه ظل مستقرًا بشكل أساسي، لكن اتساع نطاق السوق يبدو مشجعًا، حيث ارتفعت أسعار ما يصل إلى 71% من مكوناته. ومع ذلك، تمثل التحدي الرئيسي في ضعف أداء العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما إنفينون وإيه إس إم إل، مما أثر سلبًا على المؤشر بشكل عام.

المؤشرات الأوروبية الرئيسية

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.2%، مما يشير إلى تحسن طفيف في شهية المخاطرة في جميع أنحاء أوروبا.

ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.9%. ولا يزال السوق الألماني يعاني من ضعف بيانات قطاع البناء.

ارتفع مؤشر فرانكفورت 40 بنسبة 1.3%، مدعومًا بأداء قوي من أسهم قطاعات السلع الفاخرة والاستهلاكية والتجزئة.

استعاد مؤشر UK100 خسائره الأولية ويتداول الآن على ارتفاع طفيف، مدعومًا بقطاعي البنوك والعقارات.

مؤشر EU50: المؤشر يستقر تقريبًا، لكن معظم الأسهم ترتفع

ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.5% اليوم، مع بقاء غالبية مكوناته في المنطقة الإيجابية.

71% من مكونات المؤشر صاعدة، مما يشير إلى نشاط شراء واسع النطاق.

مع ذلك، لا تزال صورة السوق العامة أضعف على المدى الطويل، حيث بلغت نسبة الأسهم الرابحة حوالي 40% خلال 7 أيام، و46% خلال شهر، و46% منذ بداية العام.

لا يزال المؤشر على بعد 1.9% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق.

لا تزال التقييمات مرتفعة بشكل معتدل، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح خلال آخر 12 شهرًا: 18.6؛ ونسبة السعر إلى المبيعات: 1.9؛ ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية: 2.2. نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 12.4

كان قطاع الرعاية الصحية (+2.3%) الأقوى أداءً في مؤشر يورو ستوكس 50، وساهم بأكبر قدر إيجابي في أداء المؤشر اليومي. ومن أبرز الشركات الرابحة في هذا القطاع: سانوفي (+2.42%)، وإسيلور لوكسوتيكا (+2.96%)، وأرجينكس (+1.84%)، وباير (+1.35%). في المقابل، كان قطاع التكنولوجيا (-1.2%) العامل الأكثر تأثيرًا سلبًا على المؤشر، على الرغم من الأداء القوي لشركة SAP. وتركز الضعف في قطاع التكنولوجيا في مجال أشباه الموصلات: إنفينون (-5.0%)، وإيه إس إم إل (-2.4%).

أفضل الشركات أداءً في مؤشر يورو ستوكس 50

وولترز كلوير (+4.85%) - أقوى سهم في المؤشر، مستفيدًا من الطلب على الأسهم الدفاعية عالية الجودة ونماذج الأعمال المستقرة.

SAP (+4.40%) - جلسة قوية جدًا لقطاع البرمجيات الألماني، مما عوض جزئيًا ضعف أداء قطاعات التكنولوجيا الأوروبية الأخرى.

إيسيلور لوكسوتيكا +2.96% - أداء قوي من قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية، مما دعم السوق الفرنسية.

إيرباص +2.54% - مساهمة إيجابية من القطاع الصناعي، على الرغم من الأداء المتباين في القطاع ككل.

إل في إم إتش +2.53% - انتعاش في قطاع السلع الفاخرة دعم مؤشر كاك 40. سانوفي +2.42% - يوم قوي لقطاع الرعاية الصحية، القطاع الأفضل أداءً ضمن مؤشر يورو ستوكس 50. هيرميس +1.88% - اسم فاخر آخر يجذب طلبًا قويًا.

كما ساهمت بورصة فرانكفورت +1.78% ودويتشه تيليكوم +1.72% بشكل إيجابي في اتساع نطاق السوق.

الجيوسياسة والنفط

كان العامل الرئيسي الداعم للمعنويات هو نبأ وقف إطلاق النار المشروط بين إسرائيل ولبنان.

فسّرت الأسواق ذلك على أنه انخفاض جزئي في مخاطر التصعيد الإقليمي، لا سيما بعد المخاوف السابقة بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

انخفضت أسعار خام برنت إلى نطاق 92-95 دولارًا للبرميل، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بالمستويات التي سُجلت قبل الارتفاع.

الاقتصاد الكلي: ضعف مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل، وهو انخفاض أقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.3%.

مع ذلك، تم تعديل بيانات مارس بشكل حاد نحو الأعلى، مما ساهم في تخفيف الآثار السلبية لبيانات أبريل.

على أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.0%، وهو ما يتجاوز توقعات السوق البالغة 0.3% بشكل ملحوظ، مما يُعطي مؤشرًا إيجابيًا لطلب المستهلكين في منطقة اليورو.