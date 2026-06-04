الولايات المتحدة: ضعف سوق العمل والذكاء الاصطناعي يؤثران على وول ستريت ❗

بعد افتتاح جلسة الخميس في وول ستريت، لا تزال المعنويات حذرة ومتباينة. يحاول المستثمرون تحديد ما إذا كان انخفاض مؤشر US500 بنسبة 0.7% يوم الأربعاء، والذي أنهى سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات، مجرد جني أرباح أم بداية لتصحيح أعمق. وتتأثر جلسة اليوم بشكل أساسي ببيانات سوق العمل الضعيفة، والضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

البيانات الاقتصادية الكلية: سوق العمل يُظهر بوادر تباطؤ

أظهر أحدث تقرير لطلبات إعانة البطالة صورةً أقل قوةً لسوق العمل الأمريكي.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألفًا لتصل إلى 225 ألفًا، مقابل توقعات بانخفاضها إلى ما بين 212 و213 ألفًا.

يمثل هذا أعلى مستوى منذ أوائل فبراير، ويشير إلى تباطؤ تدريجي في أوضاع سوق العمل.

بلغت طلبات إعانة البطالة المستمرة 1.777 مليون، أي أقل بقليل من قراءة الأسبوع السابق.

قد تدعم هذه البيانات فكرة تباطؤ سوق العمل، لكنها ليست ضعيفةً بما يكفي لتغيير توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاسم نحو تيسير نقدي سريع. في الوقت نفسه، لا تزال أسعار النفط المرتفعة تُشكل مخاطر تضخمية.

مؤشر ناسداك 100: تقلبات خفية

بعد افتتاح السوق، يُظهر مؤشر ناسداك 100 انتقائيةً واضحة. تبقى أسهم الشركات العملاقة مستقرةً نسبيًا، بينما يتركز الضغط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

انخفض سهم برودكوم بنسبة 14.37%، ليصبح بذلك أكبر مساهم سلبي في المؤشر.

ومن بين الشركات الأخرى التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا:

كراود سترايك -9.97%

ميكرون -7.23%

إيه آر إم -6.94%

مارفيل -5.88%

إيه إم دي -5.36%

لام ريسيرش -3.99%

في الوقت نفسه، حافظت العديد من أكبر الشركات على أدائها الإيجابي:

إنفيديا +0.18%

آبل +0.40%

مايكروسوفت +0.88%

ألفابت +1.13%

ميتا +2.22%

يُظهر مخطط شجري مُرجّح بالقيمة السوقية أن هذا ليس بيعًا واسع النطاق في قطاع التكنولوجيا. يتركز الضغط بشكل أساسي على أكثر صفقات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ازدحامًا، بينما تُساهم الشركات العملاقة في استقرار المؤشر.

أكبر الرابحين والخاسرين

من الجانب الإيجابي، يميل المستثمرون إلى تفضيل الأسهم ذات التوجه الدفاعي أو الشركات الأقل ارتباطًا مباشرًا بمجال الذكاء الاصطناعي.

أبرز الرابحين في مؤشر ناسداك 100:

فيرتكس للأدوية +3.07%

تومسون رويترز +2.93%

أوتوماتيك داتا بروسيسينج +2.59%

كوبارت +2.47%

بوكينج هولدينجز +2.47%

ميتا بلاتفورمز +2.22%

ميركادو ليبر +2.22%

من الجانب السلبي، تهيمن أسهم التكنولوجيا بوضوح على قائمة الخاسرين، لا سيما شركات أشباه الموصلات والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا تزال العديد من هذه الشركات تحافظ على عوائد قوية للغاية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يجعل تحرك اليوم يبدو أقرب إلى جني أرباح سريع وإعادة تقييم للتوقعات منه إلى انعكاس كامل للاتجاه.

الأسهم تحت المجهر: تُعدّ برودكوم العامل السلبي الرئيسي في هذه الجلسة. فعلى الرغم من تسجيلها إيرادات قياسية، إلا أن توقعاتها لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي اعتُبرت متحفظة للغاية مقارنةً بتوقعات السوق المرتفعة بشكل استثنائي.

انخفض سهم كراود سترايك بنسبة تقارب 10%. ورغم رفع الشركة لتوقعاتها السنوية، لا يزال المستثمرون يركزون على ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتعرض أسهم مايكرون، وآرم، ومارفيل، وإيه إم دي، ولام ريسيرش لضغوط أيضاً، مما يشير إلى تصحيح أوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بعد مكاسب كبيرة في وقت سابق من هذا العام.

ويتراجع سهم بي في إتش كورب بعد خفض توقعاتها السنوية. وقد عزت الشركة ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والصراع الإيراني كعوامل تؤثر سلباً على سلاسل التوريد.

ومن المقرر أن تعلن لولوليمون عن أرباحها بعد إغلاق السوق. وتشير أسواق الخيارات إلى تحرك بنسبة 9.4% تقريباً، مما يوحي بتوقعات تقلبات عالية.

ولا تزال أسهم مايكروستراتيجي وكوين بيس تحت ضغط، بالتزامن مع انخفاض سعر البيتكوين إلى نطاق 62,500-64,000 دولار.

ويجذب طرح سبيس إكس للاكتتاب العام انتباه المستثمرين

ولا يزال السوق الأولي يركز على التقارير المتعلقة بطرح سبيس إكس المحتمل للاكتتاب العام. بحسب مصادر السوق، من المتوقع أن تحدد شركة إيلون ماسك سعر طرح يبلغ 135 دولارًا للسهم الواحد. وقد تُدرّ هذه الصفقة ما بين 74.4 مليار دولار و75 مليار دولار، ما يعني قيمة إجمالية للشركة تُقدّر بنحو 1.75 إلى 1.77 تريليون دولار.