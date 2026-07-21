أعلنت أدنوك عن تسريع تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في أبوظبي بقيمة 22.6 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم "توتال للطاقات" و"إيني" وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).

يشار أنه يتيح هذا المشروع إنتاج أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، أي ما يعادل نحو 10% من الاستهلاك اليومي المحلي من الغاز ومن المتوقع بدء الإنتاج من المشروع بحلول عام 2030.

يأتي القرار بعد إعلان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، الشهر الماضي، عن اتفاقية منح امتياز التطوير والإنتاج من الغطاء الغازي لحقل باب إلى "أدنوك" وعدد من شركائها الدوليين، والذي من المتوقع أن يتيح إمكانية زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة.

يذكر أن هذا الإعلان بعد إطلاق "أدنوك" منصةً عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي تستهدف تسويق 47 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.

يشمل قرار الاستثمار النهائي للمشروع ثلاثة عقود للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار درهم لتطوير بنية تحتية بحرية، ويتضمن المشروع برنامجاً لحفر 14 بئراً بقيمة 1.3 مليار درهم، وخدمات متكاملة ستنفذها شركة "أدنوك للحفر" على مدار 18 شهرا باستخدام ثلاث منصات قائمة.