التقويم الاقتصادي: مؤشرات قوية من سوق العمل البريطاني، مع التركيز على مؤشر ZEW الألماني

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا، حيث يُتوقع أن يكون استطلاع ZEW الألماني لثقة المستهلك هو الإصدار الرئيسي لهذا اليوم. في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة مرونةً لافتة، مما يشير إلى استمرار قوة ظروف التوظيف على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. تجاوز نمو التوظيف التوقعات بشكل ملحوظ، وكانت الزيادة في البطالة أقل بكثير من المتوقع، وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.9%. على الرغم من أن نمو الأجور جاء أقل بقليل من التوقعات، إلا أن التقرير العام يُعزز الرأي القائل بأن سوق العمل في المملكة المتحدة لا يزال في وضع قوي.

الجدول الاقتصادي

08:00 بتوقيت المملكة المتحدة - التغير في التوظيف (مايو): -4 آلاف، مقابل -8 آلاف متوقعة و+2 ألف سابقًا.

معدل البطالة: 4.9%، بما يتماشى مع التوقعات (4.9%) ودون تغيير عن القراءة السابقة (4.9%).

التغير في البطالة: 6.7 آلاف، مقابل 29.4 ألف متوقعة و31.2 ألف سابقًا.

التغير في التوظيف (3 أشهر/3 أشهر): 147 ألفًا، مقابل 80 ألفًا متوقعة و100 ألف سابقًا.

متوسط ​​الأجور الأسبوعية على أساس سنوي: 4.3%، أقل من التوقعات البالغة 4.5% والتوقعات السابقة البالغة 4.4%.

متوسط ​​الأجور الأسبوعية (بدون مكافآت) على أساس سنوي: 3.4%، متوافقًا مع التوقعات (3.4%) ودون تغيير عن القراءة السابقة (3.4%).

08:00 سويسرا - الميزان التجاري: 5.224 مليار فرنك سويسري، مقارنةً بـ 6.110 مليار فرنك سويسري سابقًا (لا يوجد إجماع على التوقعات).

10:00 منطقة اليورو - مسح الإقراض المصرفي للبنك المركزي الأوروبي

11:00 ألمانيا - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: 15.3 متوقعة مقابل 10.5 سابقًا.

11:00 ألمانيا - مؤشر ZEW للأوضاع الحالية: -77.7 متوقعة مقابل -81.0 سابقًا.

11:00 منطقة اليورو - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: 9.5 سابقًا.

14:15 الولايات المتحدة - التغير الأسبوعي في التوظيف (ADP): 19.75 ألف سابقًا.

22:30 الولايات المتحدة - التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط API

مخزونات البنزين: +8.2% سابقًا

مخزونات المقطرات: -1.664 مليون برميل سابقًا

مخزونات كوشينغ: +2.3 مليون برميل سابقًا

مخزونات النفط الخام: -0.564 مليون برميل سابقًا

جدول إعلان الأرباح

حوالي الساعة 12:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: من المقرر أن تعلن شركات جنرال موتورز، و3 M ، وتشارلز شواب عن أرباح الربع الثاني من عام 2026.

مخطط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (إطار زمني يومي واحد)

ارتفع الجنيه الإسترليني بعد صدور تقرير إيجابي عن سوق العمل، ويقترب من متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) عند مستوى 1.3440 تقريبًا. قد يشير التحرك المستمر فوق مستوى 1.3500 إلى بداية دافع صعودي أقوى، في حين أن منطقة 1.3420 لا تزال تمثل مستوى دعم مهم.