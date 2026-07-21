السعودية تعيد هيكلة استحقاقات ديونها عبر إصدار صكوك طويلة الأجل بقيمة 17.2 مليار ريال

خطوة استراتيجية لإعادة توزيع آجال الدين

واصلت المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، من خلال إتمام عملية إعادة شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية بقيمة 17.1 مليار ريال، بالتزامن مع طرح صكوك حكومية جديدة بقيمة تقارب 17.2 مليار ريال. وتعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو إعادة تنظيم جدول استحقاقات الدين بدلاً من زيادة حجم الاقتراض، بما يمنح المالية العامة مرونة أكبر في السنوات المقبلة.

وتستهدف العملية نقل جزء من الالتزامات المالية التي كان من المقرر استحقاقها بين عامي 2026 و2030 إلى آجال زمنية أطول تمتد حتى عام 2041، وهو ما يخفف من تركز المدفوعات في فترة قصيرة ويحد من الضغوط التمويلية المستقبلية.

توزيع الصكوك على خمس شرائح

جاء الإصدار الجديد موزعاً على خمس شرائح بآجال استحقاق مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز منحنى العائد في السوق المحلية. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.45 مليار ريال تستحق في عام 2031، بينما وصلت الشريحة الثانية إلى 1.62 مليار ريال بأجل ينتهي في 2033.

أما الشريحة الثالثة، فقد استحوذت على النصيب الأكبر من الإصدار، إذ بلغت 10.55 مليار ريال، أي ما يزيد على 61% من إجمالي قيمة الصكوك، على أن تستحق في 2036. كما تضمنت العملية شريحة رابعة بقيمة 1.74 مليار ريال تستحق في 2039، إضافة إلى شريحة خامسة وأخيرة بقيمة 1.80 مليار ريال يحين موعد استحقاقها في 2041.

تقليل مخاطر إعادة التمويل

تُعد عمليات إعادة شراء الديون قبل موعد استحقاقها إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لإدارة التزاماتها بكفاءة أعلى. فمن خلال هذه الآلية، يمكن تقليل حجم الديون المستحقة خلال فترة زمنية قصيرة، وتوزيع المدفوعات على سنوات أطول، الأمر الذي يساهم في خفض مخاطر إعادة التمويل، خاصة في الفترات التي قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة أو تقلبات في الإيرادات الحكومية.

كما تسهم هذه الخطوة في تحسين استقرار إدارة السيولة الحكومية، وتوفير مساحة أوسع للتخطيط المالي بعيد المدى، بما يتماشى مع احتياجات الإنفاق والتنمية.

تعزيز السوق المالية المحلية

إلى جانب أهداف إدارة الدين، توفر الإصدارات الجديدة نقاط تسعير لآجال طويلة في سوق الصكوك المحلية، وهو ما يساعد المؤسسات المالية والشركات على تسعير إصداراتها استناداً إلى منحنى العائد الحكومي. كما يوسع ذلك الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن أدوات استثمارية طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاقتراض السعودية لعام 2026، التي تقدر الاحتياجات التمويلية للمملكة بنحو 217 مليار ريال، بهدف تمويل العجز المتوقع، وسداد أصل الديون المستحقة، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع التنموية. وتشير التقديرات إلى أن السوق المحلية ستوفر ما بين 20% و30% من إجمالي احتياجات الاقتراض خلال العام.

وفي إطار تنفيذ العملية، جرى تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية، والأهلي المالية، والراجحي المالية، والجزيرة كابيتال، والإنماء للاستثمار مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، في خطوة تعكس استمرار تطوير سوق الدين المحلية وتعزيز كفاءتها. وتؤكد هذه العملية أن المملكة تتجه بشكل متزايد نحو إدارة هيكل الدين واستحقاقاته بصورة استباقية، بما يدعم الاستقرار المالي ويمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل خططها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.