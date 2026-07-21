حصاد الأسواق: المؤشرات تتطلع إلى انتعاش وسط الصراع الأمريكي الإيراني (21/07/2026)

تحاول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية التعافي من خسائرها السابقة، حيث ارتفع مؤشر US500 حاليًا بنحو 0.4%، على الرغم من استمرار هشاشة معنويات السوق في ظل الصراع الأمريكي الإيراني المستمر. هيمنت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط على جلسة التداول أمس، مما طغى على الآمال في وقف إطلاق النار وأدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في معظم أسهم مؤشر S&P 500.

كما تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع قبيل افتتاح السوق، حيث ارتفع مؤشرا EU50 و DE40 بنحو 0.5%، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1%. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن عملة البيتكوين تشهد انتعاشًا أيضًا، حيث يتم تداولها الآن بالقرب من 65,500 دولار، بينما ارتفعت عملة الإيثيريوم بنحو 1%.

كان قطاع أشباه الموصلات من بين القطاعات الأقوى أداءً أمس، حيث انتعش مؤشر شركات تصنيع الرقائق بعد دخوله سابقًا في منطقة السوق الهابطة. وارتفع سوق الأسهم التايواني بأكثر من 3% اليوم، مدعومًا جزئيًا بانتعاش أسهم شركة TSMC .

لا تزال أسعار النفط شديدة التقلب، حيث استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 88 دولارًا للبرميل في الجلسة السابقة.

قد عزز ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، مما أثر سلبًا على أسواق السندات. في الوقت نفسه، تشهد المعادن النفيسة انتعاشًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 1.2% والفضة بنحو 3%.

كما تعرضت سندات الحكومة البريطانية لضغوط بيع شديدة بعد أن أثار رئيس الوزراء الجديد، آندي بورنهام، قلق المستثمرين بنهجه في السياسة المالية.

وتفيد التقارير بأن شركة ألفابت تعمل على تطوير شريحة خادم خاصة بها لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني"، مما قد يقلل اعتماد الشركة على مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من جهات خارجية.

وحذر دونالد ترامب من أن إيران ستواجه عواقب وخيمة في أعقاب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، حتى مع استمرار جهود الوسطاء الدوليين للتفاوض على وقف إطلاق نار جديد.

في غضون ذلك، أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران عن خطط لحصار طرق الشحن السعودية في البحر الأحمر، مما أبقى خطر تصعيد إقليمي إضافي مرتفعًا ودعم علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط.

وقّع دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشدد القيود المفروضة على شركات المقاولات الدفاعية التي تسعى للحصول على استثناءات لاستخدام المعادن والمواد الحيوية المُستوردة من موردين أجانب مُحددين.

وبموجب الأمر الجديد، قد تخسر شركات المقاولات الدفاعية عقودًا حكومية إذا لم تستبدل الموردين الأجانب ذوي المخاطر العالية، وتستنفد بدائل التوريد المحلية المتاحة، وتُحدد سلاسل توريد المعادن الحيوية والمكونات الرئيسية المستخدمة في أنظمة الأسلحة.

ووفقًا للجيش الإيراني، استُهدفت منظومات صواريخ أمريكية مُتمركزة في قاعدة عارفجان الكويتية بهجوم صاروخي. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بوقوع انفجارات في أصفهان، مما يُشير إلى تصعيد إضافي في النشاط العسكري.

كما أجرى دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام. وناقش الزعيمان التجارة، وإنتاج الطاقة في بحر الشمال، والتحالف العسكري الأمريكي البريطاني، والجهود المبذولة لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، واتفقا على الاجتماع شخصيًا في المستقبل القريب.

أعلنت شركة نوفارتس عن صافي مبيعات بلغ 14.41 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 13.94 مليار دولار أمريكي، وأكدت توقعاتها للعام 2026 بأكمله. وبلغ ربح السهم الأساسي 2.41 دولار أمريكي مقابل 2.16 دولار أمريكي متوقعة. وبلغت مبيعات بروماكتا/ريفولاد 179 مليون دولار أمريكي (مقابل 202.1 مليون دولار أمريكي متوقعة)، وحققت مبيعات تاسيجنا 142 مليون دولار أمريكي (مقابل 147.2 مليون دولار أمريكي)، وبلغت مبيعات كيسكالي 1.70 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.68 مليار دولار أمريكي)، ووصلت مبيعات بلوفيكتو إلى 651 مليون دولار أمريكي (مقابل 671.7 مليون دولار أمريكي)، وسجلت مبيعات إنترستو 1.18 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.29 مليار دولار أمريكي). وكانت المفاجأة الإيجابية الأقوى من نصيب كوسنتيكس، حيث بلغت مبيعاته 1.82 مليار دولار أمريكي مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 1.14 مليار دولار أمريكي.

أعلنت شركة شيندلر عن إيرادات بلغت 5.33 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2026، وهو رقم أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 5.39 مليار فرنك سويسري. وبلغت قيمة الطلبات الجديدة 5.79 مليار فرنك سويسري، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات التي كانت 5.80 مليار فرنك سويسري. وأكدت الشركة توقعاتها للعام 2026 بأكمله.