«بلاك روك» والصندوق السيادي السعودي يطلقان صناديق استثمارية مشتركة

أعلنت شركة «بلاك روك»، مدير الأصول الأميركي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق مجموعة جديدة من الصناديق الاستثمارية المشتركة تغطي فئات أصول متنوعة تشمل الأسهم السعودية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب وكالة رويترز، يمكن للمستثمرين العالميين والمحليين الاستثمار في المنتجات من خلال شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات، وهي منصة استثمارية تم إطلاقها في عام 2024.

من جانب اخر قالت الشركتان في بيان مشترك أنه «تشمل عروض بلاك روك الاستثمارية في الشرق الأوسط الآن مجموعة واسعة من فئات الأصول في الأسواق العامة والخاصة، بما في ذلك البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز أسواق رأس المال في المملكة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ».

الجدير بالذكر أنه يشرف مديرو المحافظ المالية المتمركزون في الرياض على هذه الاستراتيجيات، مما يسلط الضوء على الجهود الرامية إلى تطوير الخبرة في القطاع المالي المحلي.

كما أعلنت شركة «بلاك روك» أنها زادت قوتها العاملة في الرياض لثلاثة أمثال تقريباً منذ أبريل 2024، ووسعت برنامجها العالمي لتدريب الخريجين على المهارات التحليلية، مع توقعات بانضمام الدفعة الثالثة من المشاركين في عام 2026.