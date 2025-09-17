بلوم إنرجي تحقق قيمة قياسية بفضل شراكتها مع أوراكل

وصل سهم شركة بلوم إنرجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73.29 دولارًا أمريكيًا، محققًا زيادةً تجاوزت 200% منذ بداية عام 2025. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الشراكة الاستراتيجية مع أوراكل، والتي تتضمن توفير تقنية خلايا الوقود لمراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. واستجابةً لهذا التطور، رفع محللو مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم بلوم إنرجي إلى 85 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى إمكانات نمو إضافية.

المصدر: xStation5

يفتح التعاون مع أوراكل آفاقًا جديدة لنمو شركة بلوم إنرجي الديناميكي، مما يُمكّنها من تقديم حلول طاقة مبتكرة قائمة على خلايا الوقود بسرعة وكفاءة لمراكز البيانات الرئيسية التي تُشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. في عصر الطلب المتزايد بسرعة على قوة الحوسبة، أصبحت مصادر الطاقة الموثوقة والصديقة للبيئة أولويةً لمشغلي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية، تتمتع بلوم إنرجي بمكانة ممتازة تُمكّنها من تلبية هذه المتطلبات من خلال تقديم حلول طاقة نظيفة ومستقرة وقابلة للتطوير.

ولتعزيز مكانتها في السوق، أعلنت الشركة عن خطط طموحة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 2 جيجاواط بحلول نهاية عام 2026. ولتحقيق ذلك، ستستثمر بلوم إنرجي 100 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا، وتوسيع مرافق الإنتاج، وزيادة الكفاءة التشغيلية. لن تُمكّن هذه الإجراءات من تلبية الطلبات بشكل أسرع فحسب، بل ستُمكّنها أيضًا من التكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات المتزايدة للعملاء في قطاعي التكنولوجيا والصناعة. ونتيجةً لذلك، تُعدّ بلوم إنرجي مستعدةً تمامًا للاستفادة من فرص السوق والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الطاقة الخضراء سريع التطور.

لاحظ المحللون أيضًا تحسنًا في الأداء المالي لشركة بلوم إنرجي في الربع الثاني من عام 2025. فقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 401.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع هامش الربح الإجمالي من 20.4% إلى 26.7%، بينما ارتفع هامش التشغيل إلى 7.1%. وحققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا قدره 33 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تحسن الربحية.