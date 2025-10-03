«بن غاطي» تجري محادثات مع بنوك عالمية ومحلية بشأن الاكتتاب

- حققت "بن غاطي" 1.82 مليار درهم بالنصف الأول؛ أي أكثر من ضعف أرباحها قبل عام مستفيدة من طفرة الإسكان
- حققت "بن غاطي" 1.82 مليار درهم بالنصف الأول؛ أي أكثر من ضعف أرباحها قبل عام مستفيدة من طفرة الإسكان
- الشركة تخطط لإطلاق صندوق ائتمان خاص بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المقاولين والموردين
- حذر محللون من أن زيادة المعروض من المساكن قد تؤدي إلى تصحيح في السوق بحلول عام 2026
- جمعت "بن غاطي" أيضاً مليار دولار عبر إصدارين من الصكوك هذا العام
تجري «بن غاطي القابضة» محادثات مع بنوك: «الإمارات دبي الوطني» و«سيتي جروب» و«مورغان ستانلي» و«المجموعة المالية هيرميس»، بشأن طرح أولي محتمل لأسهمها في الإمارات.
الجدير بالذكر أنه لم يتم بعد تحديد موعد وحجم أي عملية بيع للأسهم؛ وسيشكل الطرح جزء من حملة أوسع نطاقاً لجمع التمويل تقوم بها الشركة.
تأتي خطة الإدراج في ظل ازدهار سوق الإسكان في دبي التي تحدت اضطرابات الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية هذا وكانت شركة «بن غاطي» من بين المستفيدين، حيث أعلنت أرباحاً في النصف الأول بلغت 1.82 مليار درهم، أي أكثر من ضعف أرباح 2024.
يشار أنه أطلقت الشركة مؤخراً ذراعاً لإدارة الأصول وتخطط لجمع 500 مليون دولار من صندوق الائتمان الخاص لإقراض المقاولين من الباطن والموردين الذين عملت معهم منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يبدأ جمع التمويل في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل، مستهدفاً المكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين. كما حصلت الشركة على تعهدات بقيمة 460 مليون دولار لصندوق عقاري جديد.
