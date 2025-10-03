التقويم الاقتصادي: إعلان الوظائف غير الزراعية موضع تساؤل 🔎

في الظروف العادية، سيكون التقرير الرئيسي اليوم هو إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية - NFP. ومع ذلك، نظرًا لإغلاق الحكومة الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن الإصدار الآن غير مؤكد. من المرجح أن تتأخر بيانات NFP لشهر سبتمبر، على الرغم من أن مكتب إحصاءات العمل أعلن أمس أنه جمع جميع البيانات اللازمة، مما يعني أنه لا يزال من الممكن إصدارها.

إذا تم تأجيل NFP، ستولي الأسواق اهتمامًا أكبر اليوم لخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم ويليامز وجولسبي وميران ولوغان وجيفرسون. سنتلقى أيضًا بيانات من شركات الإحصاء الخاصة، وتحديدًا تقارير ISM وPMI لشهر سبتمبر.

التقويم التفصيلي لليوم:

الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB إسبانيا: التوقعات 53.3؛ السابق 53.2؛

08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب من HCOB إيطاليا: السابق 51.7؛

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إيطاليا من HCOB : التوقعات 51.5؛ السابق 51.5؛

08:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا من HCOB : التوقعات 48.9؛ السابق 49.8؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا من HCOB : التوقعات 48.4؛ السابق 49.8؛

الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا من HCOB : التوقعات 52.5؛ السابق 49.3؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا من HCOB : التوقعات 52.4؛ السابق 50.5؛

الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من HCOB : التوقعات 51.2؛ السابق 51.0؛

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو من HCOB : التوقعات 51.4؛ السابق ٥٠.٥؛

الساعة ٩:٣٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: المتوقع ٥١.٩؛ السابق ٥٤.٢؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: المتوقع ٥١.٠؛ السابق ٥٣.٥؛

الساعة ١٠:٤٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد

الساعة ١١:٠٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويليامز

الساعة ٢:٢٠ مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة محافظ بنك إنجلترا بايلي

الساعة ٢:٤٥ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: المتوقع ٥٣.٦؛ السابق ٥٤.٦؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: المتوقع ٥٣.٩؛ السابق ٥٤.٥؛

الساعة 02:50 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - حديث شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر سبتمبر:

مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ( ISM ): التوقعات 51.8؛ السابق 52.0؛

الطلبات الجديدة غير الصناعية ( ISM ): السابق 56.0؛

التوظيف غير الصناعي ( ISM ): السابق 46.5؛

نشاط الأعمال غير الصناعي ( ISM ): التوقعات 51.8؛ السابق 55.0؛

أسعار غير التصنيع ( ISM ): السابق 69.2؛

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر أغسطس: