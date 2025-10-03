مؤشر DE40: أوروبا تبحث عن اتجاه وسط تقارير متباينة لمؤشر مديري المشتريات

- شهدت الجلسة الأوروبية تباينًا في الأداء، حيث أثرت قراءات مؤشرات مديري المشتريات على المعنويات؛ حيث قاد مؤشرا SPA35 وUK100 المكاسب، بينما تأخر مؤشر DE40، منخفضًا بنحو 0.2%.
- جاءت معظم بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من أوروبا الغربية أضعف من المتوقع، وإن كانت لا تزال أعلى من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، باستثناء فرنسا.
- في ألمانيا، تأثر أداء قطاعي العقارات وتكنولوجيا المعلومات سلبًا، بينما قدم قطاعا الاتصالات والصناعة الدعم.
- تحديثات الشركات: ارتفع سهم نيميتشيك بأكثر من 2% بعد توصية شراء؛ وارتفع سهم رايفايزن بأكثر من 2% بعد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية.
تشهد الجلسة الأوروبية اليوم أجواءً إيجابية، مع تركيز المستثمرين الرئيسي على قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) للاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو. تُحدد هذه البيانات مسار الأسواق، إذ تُظهر حالة قطاعي الصناعة والخدمات، مما يؤثر على التوقعات بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية. ويُحقق مؤشرا SPA35 وUK100 أكبر المكاسب. بينما يُسجل مؤشر DE40 أداءً أسوأ، منخفضًا بنحو 0.2%.
على صعيد المؤشر الألماني، يشهد قطاعا العقارات وتكنولوجيا المعلومات أكبر خسائر اليوم. في حين لا يزال قطاعا خدمات الاتصالات والصناعة داعمين للسعر.
بيانات الاقتصاد الكلي
تميزت جلسة اليوم بنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من اقتصادات أوروبا الغربية الرئيسية. فيما يلي ملخص لأهم القراءات:
- إسبانيا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات - سبتمبر - المتوقع: 53.2، المنشور: 54.3، السابق: 53.2
- إيطاليا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات - سبتمبر - المتوقع: 51.5، المنشور: 52.5، السابق: 51.5
- فرنسا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات - سبتمبر - المتوقع: 48.9، المنشور: 48.5، السابق: 49.8
- ألمانيا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات - سبتمبر - المتوقع: 52.5، المنشور: 51.5، السابق: 49.3
- منطقة اليورو، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات - سبتمبر - المتوقع: 51.4، المنشور: 51.3، السابق: 50.5
- المملكة المتحدة، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (النهائي) - سبتمبر - المتوقع: 51.9، المنشور: 50.8، السابق: 54.2
جاءت معظم القراءات أضعف من توقعات السوق، مما أدى إلى حالة من الحذر المعتدل في قاعات التداول. مع ذلك، لا يزال الوضع تحت السيطرة، حيث لا تزال المؤشرات أعلى من عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والتباطؤ، باستثناء فرنسا، حيث تُسجل الخدمات قيمًا أقل من هذه العتبة.
DE40 (D1)
اخترق السعر على الرسم البياني مستوى المقاومة عند 24500 لفترة وجيزة، لكنه عاد سريعًا إلى ما دونه، مما يُشير إلى ضعف لدى المشترين بعد الارتفاعات الأخيرة. السيناريو المُرجح هو استقرار على طول خط الاتجاه الهبوطي قصير الأجل ومحاولة أخرى لاختبار مستوى المقاومة. إذا اخترق السعر خطي الاتجاه قصير ومتوسط الأجل، فسيكون مستوى الدعم التالي له هو مستوى فيبو 23.6 فقط.
أخبار الشركة:
نيميتشيك (NEM.DE) - تلقت الشركة توصية شراء من بنك استثماري. يرتفع السعر بأكثر من 2%.
رايفايزن (RAW.DE) - قررت المفوضية الأوروبية نقل الأصول المجمدة لأثرياء روس تحت إدارة البنك. يرتفع التقييم بأكثر من 2%.
