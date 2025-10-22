التقويم الاقتصادي: الأنظار تتجه نحو تقارير الأرباح؛ تقرير إدارة معلومات الطاقة وخطابات البنك المركزي الأوروبي (22.10.2025)

- تنتظر الأسواق نتائج أعمال IBM وSAP وTesla.
- خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد ودي غيندوس
- تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومبيعات التجزئة البولندية
بعد صدور بيانات التجارة الخارجية اليابانية وأرقام التضخم في المملكة المتحدة، لن يشهد المستثمرون اليوم أي تقارير اقتصادية كلية رئيسية "عالية المستوى"، ومن المرجح أن يركز التقويم شبه الخالي على أرباح شركات مثل IBM وSAP وTesla.
مع ذلك، سنرى مبيعات التجزئة البولندية لشهر سبتمبر، مُكملةً بذلك صورة الاقتصاد المحلي بعد قراءة الإنتاج الصناعي التي جاءت أقوى من المتوقع. في أسواق العملات الأجنبية، قد تكون خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد ونائب الرئيس دي غيندوس مهمة، بينما سيتطلع مستثمرو السلع إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي حول الوقود الأحفوري.
التقويم الاقتصادي لليوم:
09:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر:
- توقعات بنمو 6.8% على أساس سنوي؛ السابق 3.0% على أساس سنوي
12:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دي غيندوس
13:25 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد
15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:
- مخزونات زيت التدفئة: السابق -0.519 مليون
- مخزونات البنزين: السابق -0.267 مليون
- استخدام النفط الخام الأسبوعي في مصافي التكرير (طن/طن): السابق -6.7%
- إنتاج البنزين: السابق -0.394 مليون
- واردات النفط الخام: السابق -1.754 مليون
- إنتاج وقود المقطرات: السابق -0.577 مليون
- مخزونات خام كوشينغ: السابق -0.703 مليون
- إنتاج النفط الخام في مصافي التكرير (طن/طن): السابق -1.167 مليون
- مخزونات النفط الخام: التوقعات 2.200 مليون؛ ٣.٥٢٤ مليون سابقًا
- نواتج التقطير الأسبوعية (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): -٤.٥٢٩ مليون سابقًا
١٦:٠٠ بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة نائب رئيس البنك المركزي الألماني، بوخ
١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات الخزانة لأجل ٢٠ عامًا: ٤.٦١٣٪ سابقًا
٢١:٠٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة نائب رئيس بنك إنجلترا، وودز
٢١:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، بارا
