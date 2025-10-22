التقويم الاقتصادي: الأنظار تتجه نحو تقارير الأرباح؛ تقرير إدارة معلومات الطاقة وخطابات البنك المركزي الأوروبي (22.10.2025)

بعد صدور بيانات التجارة الخارجية اليابانية وأرقام التضخم في المملكة المتحدة، لن يشهد المستثمرون اليوم أي تقارير اقتصادية كلية رئيسية "عالية المستوى"، ومن المرجح أن يركز التقويم شبه الخالي على أرباح شركات مثل IBM وSAP وTesla.

مع ذلك، سنرى مبيعات التجزئة البولندية لشهر سبتمبر، مُكملةً بذلك صورة الاقتصاد المحلي بعد قراءة الإنتاج الصناعي التي جاءت أقوى من المتوقع. في أسواق العملات الأجنبية، قد تكون خطابات رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد ونائب الرئيس دي غيندوس مهمة، بينما سيتطلع مستثمرو السلع إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي حول الوقود الأحفوري.

التقويم الاقتصادي لليوم:

09:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر:

توقعات بنمو 6.8% على أساس سنوي؛ السابق 3.0% على أساس سنوي

12:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دي غيندوس

13:25 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

مخزونات زيت التدفئة: السابق -0.519 مليون

مخزونات البنزين: السابق -0.267 مليون

استخدام النفط الخام الأسبوعي في مصافي التكرير (طن/طن): السابق -6.7%

إنتاج البنزين: السابق -0.394 مليون

واردات النفط الخام: السابق -1.754 مليون

إنتاج وقود المقطرات: السابق -0.577 مليون

مخزونات خام كوشينغ: السابق -0.703 مليون

إنتاج النفط الخام في مصافي التكرير (طن/طن): السابق -1.167 مليون

مخزونات النفط الخام: التوقعات 2.200 مليون؛ ٣.٥٢٤ مليون سابقًا

نواتج التقطير الأسبوعية (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): -٤.٥٢٩ مليون سابقًا

١٦:٠٠ بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة نائب رئيس البنك المركزي الألماني، بوخ

١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات الخزانة لأجل ٢٠ عامًا: ٤.٦١٣٪ سابقًا

٢١:٠٠ بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة نائب رئيس بنك إنجلترا، وودز

٢١:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، بارا