سجلت "موبايلي" نموًا في أرباحها بنسبة 10.5% في الربع الثالث 2025، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتوسع قاعدة العملاء.

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية عن تسجيل نمو ملحوظ في أرباحها الصافية بنسبة 10.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح 916 مليون ريال سعودي. وأرجعت الشركة هذا الأداء الإيجابي إلى زيادة الإيرادات، مدفوعة بتوسّع قاعدة عملائها.

ووفقًا لبيان رسمي نشرته "موبايلي" عبر موقع "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.8% لتصل إلى 4.85 مليار ريال، نتيجة ازدياد عدد المشتركين في خدمات الشركة. كما سجل إجمالي الربح ارتفاعًا بنسبة 4.9% ليبلغ 2.69 مليار ريال. وشهدت المصاريف الأخرى تراجعًا ملحوظًا لتستقر عند 95.3 مليون ريال، وذلك بفضل انخفاض تكاليف التمويل، مما ساهم في تعزيز الأداء المالي للشركة.

وفي تطور إداري لافت، أعلنت "موبايلي" عن قبول مجلس إدارتها، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، طلب كل من رئيس المجلس عبد الكريم بن إبراهيم النافع، ونائبه الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بعدم الاستمرار في منصبيهما نظرًا لظروفهما الخاصة، مع بقائهما كعضوين في المجلس. وجاء في بيان الشركة الصادر اليوم أن المجلس وافق على تعيين المهندس معتز بن قصي العزاوي رئيسًا لمجلس الإدارة، في حين تم تعيين عبد الكريم النافع نائبًا للرئيس.

وأشارت "موبايلي" إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتبارًا من 22 أكتوبر 2025 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 30 نوفمبر 2028.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "موبايلي" تأسست عام 2004، وتعد مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات الإمارات) المساهم الأكبر فيها بحصة تبلغ 28% من رأس المال. وتعمل الشركة في مختلف مجالات الاتصالات، الإنترنت، وخدمات التكنولوجيا، وتُقدّر قيمتها السوقية حاليًا بنحو 42.5 مليار ريال سعودي.

يعكس الأداء القوي للشركة والتعديلات الإدارية الأخيرة توجهًا نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستمرار في تحقيق النمو في سوق الاتصالات السعودي، وسط منافسة متزايدة وتحولات تقنية مستمرة في القطاع.