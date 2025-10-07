بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يصدر توقعات جديدة تُظهر ارتفاعًا في توقعات التضخم لمدة عام واحد 🔔

- ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.4% (من 3.2%)؛ وظلت توقعات التضخم لثلاث سنوات دون تغيير عند 3.0%؛ وارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0% (من 2.9%).
- ارتفعت نسبة الاحتمالية المتوقعة لارتفاع معدل البطالة خلال عام واحد إلى 41.1% (+2.0 نقطة مئوية)، بينما ارتفعت نسبة خطر فقدان الوظيفة إلى 14.9% (+0.4 نقطة مئوية).
- ارتفعت نسبة التوقعات بارتفاع أسعار الأسهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إلى 39.8% (+0.9 نقطة مئوية)، متجاوزةً متوسط الاثني عشر شهرًا البالغ 38.0%.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤخرًا أحدث تقرير له، استنادًا إلى بيانات مسح الأسر، والذي يغطي توقعات التضخم والظروف الاقتصادية. في سبتمبر، ارتفعت توقعات التضخم للأسر على المدى القصير (سنة واحدة: 3.4%) وعلى المدى الطويل (خمس سنوات: 3.0%)، بينما ظلت مستقرة على المدى المتوسط (ثلاث سنوات: 3.0%). وتقلص الاختلاف بين المشاركين في التوقعات لكل من عام وخمس سنوات. وانخفض عدم اليقين بشأن التضخم على المدى الطويل، وظل دون تغيير لمدة ثلاث سنوات، وارتفع بشكل طفيف لمدة خمس سنوات.
استقرت توقعات نمو أسعار المساكن للشهر الرابع على التوالي عند 3.0%. وارتفعت التغيرات السنوية المتوقعة في أسعار المواد الغذائية (5.8%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية)، والبنزين (4.2%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية)، والرعاية الطبية (9.3%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية)، والإيجار (7.0%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة)، بينما انخفضت تكاليف التعليم الجامعي إلى 7.0% (بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية).
تراجعت ثقة سوق العمل على الرغم من انتعاش نسبة المجيبين الذين يتوقعون إيجاد وظيفة جديدة بعد فقدانها (47.4%، بزيادة عن 44.9%، لكنها لا تزال أقل من متوسط 12 شهرًا البالغ 51.0%). وانخفض النمو المتوقع للأجور إلى 2.4%، بينما أفاد المجيبون بارتفاع احتمال ارتفاع البطالة (41.1%)، وزيادة طفيفة في خطر فقدان الوظيفة (14.9%)، وارتفاع في نية الاستقالة الطوعية (20.7%).
وفيما يتعلق بالشؤون المالية للأسر، ظل النمو المتوقع للدخل مستقرًا عند 2.9%، بينما تباطأ نمو الإنفاق إلى 4.7%. وانخفض الخطر المُتصوّر لعدم سداد الدين إلى 12.6% (أقل من متوسط 12 شهرًا البالغ 13.5%). وتُقيّم الأسر وضعها المالي الحالي بأنه أفضل قليلاً من العام الماضي، لكنها أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل. وارتفعت التوقعات بارتفاع الضرائب (3.6%)، وارتفاع الدين العام (7.5%)، وزيادة طفيفة في معدلات الادخار (24.9%)، واحتمال أكبر لارتفاع أسعار الأسهم خلال العام المقبل (39.8%).
