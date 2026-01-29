🚨 انخفض البيتكوين 5% ليختبر أدنى مستوياته المحلية قرب مستوى 84 ألف دولار

انخفض سعر أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، بأكثر من 5% اليوم إلى حوالي 84,000 دولار، ليختبر مستوياتٍ سُجّلت - وحُوفظ عليها - في ديسمبر وبداية نوفمبر من العام الماضي. كما يتعرض سوق العملات المشفرة الأوسع لضغوطٍ أيضًا: إذ يتراجع الإيثيريوم بنحو 6% إلى حوالي 2,850 دولارًا، بينما تشهد العملات البديلة الأصغر انخفاضًا حادًا.

وتُساهم التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية، وقلة عمليات الشراء من الشركات التي تُراكم البيتكوين، وأداء البيتكوين المخيب للآمال مقارنةً بمؤشرات الأسهم - وخاصةً مقارنةً بالمعادن النفيسة - في تحويل أنظار رؤوس الأموال العالمية بعيدًا عن العملات المشفرة. وتماشيًا مع توقعات ما بعد التنصيف، سجل البيتكوين ذروةً محليةً في أكتوبر، وإذا ما مثّلت تلك الذروة نهاية موجة الصعود، فقد تنخفض الأسعار إلى حوالي 50,000 دولار بحلول نهاية هذا العام.

بيتكوين (D1)

ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 35، مما يشير إلى اقتراب الأسعار من منطقة ذروة البيع، بينما سجل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا آخر. يتداول السعر حاليًا بنحو 20% أقل من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر). وقد توقف الانخفاض الأخير مؤخرًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للهبوط منذ أكتوبر 2025 (من حوالي 126,000 دولار). تقع المقاومة الرئيسية الآن قرب 91,000 دولار (مستوى فيبوناتشي 23.6% والمنطقة المحيطة بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 جلسة، الخط البرتقالي). تقع منطقة الدعم الرئيسية عند 79,000-80,000 دولار، أي أدنى مستوى تصحيحي منذ أكتوبر. يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي قرب 75,000 دولار، وهو ما يتوافق مع مستويات البيع المذعور في أبريل 2025.

المصدر: xStation5