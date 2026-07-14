  
١٧:٣٨ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

بنك الرياض يصدر نشرة برنامج صكوك رأسمالية بقيمة 10 مليارات ريال

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أعلن بنك الرياض في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بإنشاء برنامج عام لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، بقيمة اسمية إجمالية لا تتجاوز 10 مليارات ريال حيث يتيح البرنامج للبنك إصدار ما يصل إلى 10 ملايين صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للصك الواحد، على أن تصدر الصكوك على دفعات أو سلاسل متعددة وفقاً لاحتياجات البنك والشروط النهائية الخاصة بكل إصدار.

يشار أنه سيستخدم بنك الرياض صافي متحصلات كل إصدار لتعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، إلى جانب تمويل الأغراض المصرفية العامة، وفقاً للخطة الاستثمارية المنصوص عليها في اتفاقية المضاربة الرئيسية وتُطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المؤهلين للاكتتاب داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يسمح فيها بالطرح نظاماً.

كما سيتم تحديد حجم كل إصدار، وفترة الطرح، ومعدل الربح، ومواعيد التوزيعات، والحد الأدنى للاكتتاب، وآلية التخصيص في الشروط النهائية الخاصة بكل سلسلة في حين حصل البنك في 15 يونيو 2026 على موافقة هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح الصكوك طرحاً عاماً ضمن برنامج لا تتجاوز قيمته 10 مليارات ريال، كما حصل على موافقة مشروطة من تداول السعودية لإدراج الصكوك، وعلى عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لإصدار صكوك بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات ريال.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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