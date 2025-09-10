بولندا تسقط طائرات روسية بدون طيار، فهل هناك رد فعل في السوق؟

حوالي الساعة الثانية صباحًا، انتهكت طائرات روسية مقاتلة بدون طيار، تُعرف باسم "شاهد"، المجال الجوي البولندي. دخلت ما بين اثنتي عشرة طائرة بدون طيار الأراضي البولندية. أُسقطت معظمها، لكن بعضها سقط وانفجر، مسببًا أضرارًا. حتى الآن، لا توجد خسائر أو إصابات مؤكدة.

يتفاعل السوق مع انخفاض طفيف في قيمة الزلوتي البولندي، حيث ارتفع سعر صرف زوجي الدولار الأمريكي والزلوتي البولندي (USDPLN) واليورو والزلوتي البولندي (EURPLN) بنسبة 0.4% تقريبًا. كما سجل مؤشر WIG20 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6% عند الافتتاح.

معلومات رئيسية:

أرسلت القوات الجوية البولندية طائرات مقاتلة لاعتراض التهديد الجوي.

حتى الآن، تم تأكيد عبور 10 طائرات مقاتلة بدون طيار للحدود.

أُصيب منزل لعائلة واحدة في قرية ويريكي، بالقرب من لوبلين. لم تُسجل أي إصابات.

تلقى أفراد قوة الدفاع الإقليمي ( WOT ) إخطارات لرفع مستوى تأهبهم. أمام حاميات قوات مكافحة الإرهاب في المقاطعات الحدودية ومازوفيا ست ساعات لتقديم تقاريرها إلى وحداتها.

عقد رئيس الوزراء دونالد توسك اجتماعًا حكوميًا استثنائيًا لمعالجة الأزمة.

عبرت الطائرات المسيرة إلى بولندا من الحدود الأوكرانية. وكانت هذه الطائرات جزءًا من هجوم جوي واسع النطاق على أوكرانيا الليلة الماضية.

حاليًا، لا تشير طبيعة الهجوم إلى اعتداء منظم كجزء من عدوان أوسع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن يوم الجمعة هذا يصادف بداية مناورات "زاباد 2025"، التي سيتدرب خلالها 30 ألف جندي بيلاروسي وروسي على احتلال فجوة سووالكي. يتزامن هذا مع ذكرى الغزو الروسي في 17 سبتمبر/أيلول 1939، وهو تاريخ بالغ الأهمية لصانعي القرار الروس.