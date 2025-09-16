بورصة السعودية مستقرة وسهم "سينومي ريتيل" يواصل الصعود بعد استحواذ

استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي في مستهل تعاملات اليوم وسط إشارات على انحسار وتيرة التراجع بفضل ظهور موجة شرائية حيث أنه انخفض المؤشر 0.08% مسجلاً 10418 نقطة مع تراجع سهم أرامكو أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، في مقابل ارتدادة لأسهم بنوك مثل "مصرف الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء"، بعدما انخفض القطاع أكثر من 1% في الجلسة الماضية.

الجدير بالذكر أنه بعد قفزة بالحد الأقصى في الجلسة الماضية، تصدر سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركائه لائحة الأسهم الأكثر نشاطاً في السوق مرتفعاً بالحد الأقصى مرة أخرى في التعاملات المبكرة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في يوليو الماضي عن صفقة استراتيجية ضخمة تستحوذ بموجبها شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية على نحو 49.95% من أسهم "سينومي ريتيل" التي أبرم كبار مساهميها اتفاقية مع "الفطيم للتجزئة" لبيع ما يقارب نصف أسهم الشركة، بسعر 44 ريالًا للسهم الواحد ، بعلاوة على سعر السوق البالغ 27.28 ريال حالياً ما يرفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 2.5 مليار ريال.

من جانبه قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "بي إل إم إي كابيتال"، إن شركة "سينومي ريتيل" ستغير استراتيجيتها بشكل كامل بما يتوائم مع المستثمر الاستراتيجي الجديد، مضيفاً أن تغيير مجلس الإدارة كان منطقياً وواقعياً.

وأضاف "الصفقة تمت بسعر أعلى من سعر السوق الحالي، وهذا يعطي انطباعا بأن مجموعة الفطيم تتوقع قدرتها على تعظيم الأرباح التي ستجنيها من سينومي ريتيل".

وجب التنويه أنه ضمن صفقة الاستحواذ، أبرمت سينومي ريتيل اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.6 مليار ريال مع بنك "الإمارات دبي الوطني" في السعودية، بضمان من "الفطيم".



