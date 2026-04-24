برج جدة يقترب من القمة: سباق نحو لقب أعلى مبنى في العالم بحلول 2028

يشهد مشروع برج جدة تطورًا لافتًا مع تجاوزه حاجز 100 طابق وبلوغه ارتفاعًا يفوق 400 متر، في خطوة جديدة نحو تحقيق رقم قياسي عالمي. ويُعد هذا التقدم محطة مهمة في مسار المشروع الذي يُتوقع أن يصبح الأعلى في العالم عند اكتماله.

ويستهدف البرج الوصول إلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر، ليكون أول ناطحة سحاب في التاريخ تتخطى حاجز الكيلومتر، متفوقًا بذلك على برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا حاليًا. هذا الإنجاز يضع المملكة العربية السعودية في قلب المنافسة العالمية في مجال العمارة والهندسة المتقدمة.

وقد أكدت شركة Thornton Tomasetti، المسؤولة عن التصميم الإنشائي، هذا التقدم، مشيرة إلى أن المشروع تجاوز بالفعل 100 طابق. ويتولى تصميم البرج مكتب Adrian Smith + Gordon Gill Architecture، وهو نفس الفريق الذي صمم برج خليفة، ما يعزز التوقعات بإنجاز معماري استثنائي.

ويشارك في تنفيذ المشروع تحالف من الشركات العالمية، من بينها Saudi Binladin Group، إلى جانب شركاء هندسيين واستشاريين ضمن خطة تطوير مدينة جدة الاقتصادية.

وكانت أعمال البناء قد توقفت في عام 2018، قبل أن تُستأنف مطلع 2025، لتشهد تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الطوابق من نحو 80 في نهاية 2025 إلى أكثر من 100 طابق بحلول أبريل 2026. وتشير التوقعات إلى اكتمال المشروع في عام 2028.

وعند الانتهاء، سيضم البرج مرافق متعددة تشمل فندقًا فاخرًا، وشققًا سكنية، ومكاتب، إضافة إلى أعلى منصة مشاهدة في العالم، ما يجعله وجهة معمارية وسياحية بارزة على مستوى العالم.